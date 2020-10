Greg Townley mostra su Instagram una sua acrobazia sul set di “Spider-Man 3”

La produzione di “Spider-Man 3” è iniziata, ma Tom Holland non è ancora coinvolto, essendo impegnato sul set di “Uncharted“. Intanto, però, lo stuntman Greg Townley sta preparando alcune scene acrobatiche, e ce ne ha mostrato un assaggio.

Greg Townley e la sua acrobazia

Ormai, ogni notizia che riguarda “Spider-Man 3” della Marvel continua ad attirare l’attenzione dei fan, soprattutto perché il cast del film cresce e si evolve in modo inaspettato.

Con l’inizio delle riprese a New York, e l’annuncio che Tom Holland farà parte del cast, i fan sono ansiosi di vedere cosa inventerà la produzione in questo nuovo film.

Recentemente, è stato postato un nuovo video sui social media di uno dei stuntman di Holland, Greg Townley, che era sulla scena per dare una piccola anteprima ai fan.

Greg Townley ha recentemente condiviso un video che lo ritrae, mentre volteggia aggrappato a un cavo,che ovviamente nel film sarà una ragnatela, mentre rotola su una superficie per poi atterrare da supereroe.

Il video dell’acrobazia mostra ben poco riguardo alla trama di “Spider-Man 3“, considerando soprattutto che la trama del film è ancora sconosciuta a tutti.

Una parte del cast di “Spider-Man 3”

Insieme a Holland in “Spider-Man 3” ci sono Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange, e Jamie Foxx nel ruolo di Electro, un ruolo che ha precedentemente interpretato nella serie di film Amazing Spider-Man.

Jacob Batalon, che ritrae Ned Leeds nel Marvel Cinematic Universe, ha recentemente dichiarato a ComicBook.com:

“Sono un grande fan di Jamie Foxx. Sono cresciuto guardando i suoi film, poter lavorare con tutte queste persone è stato per me molto entusiasmante. Non riesco davvero a credere che proprio grazie a Spider-Man potrò incontrare tutti i miei eroi”.

Le riprese si protrarranno fino a marzo, e presto anche Tom Holland comincerà a girare, quindi è possibile che alcuni dettagli sulla trama affiorino in superficie grazie alle foto dal set.

Sembrerebbe,inoltre,che Sony Pictures a dicembre ufficializzerà il cast e darà qualche informazione in più sulla trama del film.

I fan sperano che i rumor circa le apparizioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield, come versioni alternative di “Spider-Man” provenienti dal multiverso siano vere, ma per ora non ci sono conferme in proposito.

Erika Zagari

23/10/2020