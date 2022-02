L’iconico film “Grease” con John Travolta e Olivia Newton-John diventerà una serie prodotta dalla Paramount+ che ha appena annunciato l’elenco del cast. La serie dal titolo “Grease: Rise of the Pink Ladies“, rimarrà fedele alla pellicola e quindi sarà un musical, ambientato nella stessa Rydell High, compiendo un salto indietro di quattro anni rispetto al film originale. L’anno è dunque il 1954.

Grease: Rise of the Pink Ladies: ecco i nomi del cast

In pochi anni, molte cose possono cambiare: nella nuova serie torniamo a prima che il rock and roll dominasse i cuori e le menti dei giovani americani. Il cast della nuova serie include Marisa Davila nei panni di Jane, Cheyenne Isabel Wells in quelli di Olivia, Ari Notartomaso nel ruolo di Cynthia, Tricia Fukuhara in quello di Nancy, Shanel Bailey come Hazel, Madison Thompson come Susan, Johnathan Nieves come Richie, Jason Schmidt come Buddy, Maxwell Whittington-Cooper nella parte di Wally e Jackie Hoffman nei panni della preside McGee.

Nicole Clemens, Presidente di Paramount Television Studios e Paramount+ Original Scripted Series, ha condiviso l’entusiasmo per il nuovo progetto e la sua capacità di legare la nostalgia del passato con l’attualità:

“Siamo entusiasti di svelare la nostra nuova serie originale che introdurrà un cast incredibile di giovani stelle in creazione ed elettrizzanti numeri musicali di cui ti innamorerai. In un mondo in cui i riavvii e i remake sono dilaganti, alcuni spettatori potrebbero essere preoccupati per la nuova serie. Ma alcuni dei migliori media derivano da universi già esistenti e mondi consolidati. “Grease: Rise of the Pink Ladies” non sta cercando di ricalcare “Grease”, ma ci sta dando la possibilità di rivisitare il mondo di Rydell High con occhi nuovi. Ci sta anche regalando nuovi entusiasmanti numeri musicali con un nuovo cast delizioso, emergente. Clemens ha anche condiviso la sua fiducia nella serie per affascinare gli spettatori, affermando che il duo di sceneggiatori e registi “Annabel e Alethea sono riusciti a catturare brillantemente lo spirito dell’iconico amato film classico”.

“Grease: Rise of the Pink Ladies” è scritto e prodotto da Annabel Oakes (Atipico, Transparent), che funge anche da showrunner della serie. Alethea Jones dirigerà il pilot e altri due episodi, oltre alla produzione esecutiva del progetto. La prima stagione sarà composta di dieci episodi. Con le riprese in corso a Vancouver, la serie dovrebbe arrivare alla Paramount+ entro la fine dell’anno.

Roberta Rosella