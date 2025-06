Graziano lascia Affari tuoi: la storia di un venditore di arrosticini che conquista il pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 16 giugno 2025, il game show “Affari tuoi” ha visto l’uscita di scena di Graziano, un venditore ambulante di arrosticini proveniente da Atri, in provincia di Teramo. La sua partecipazione ha catturato l’attenzione del pubblico e di Stefano De Martino, il conduttore del programma, che ha apprezzato la storia di successo del concorrente. Graziano ha raccontato il suo percorso, che lo ha portato a trasformare la sua vita e a realizzare il sogno di avviare un’attività imprenditoriale.

La storia di Graziano: da operaio a imprenditore di successo

Graziano ha trascorso ben 22 anni come operaio, ma la sua vita ha preso una svolta significativa quando ha deciso di cercare un secondo lavoro. Con una moglie in attesa, si è trovato di fronte a difficoltà economiche e ha pensato di chiedere un mutuo in banca per avviare la sua attività. Tuttavia, la richiesta è stata respinta, e Graziano non si è lasciato scoraggiare. Ha quindi deciso di chiedere aiuto al suocero, che possedeva un’auto a sette posti.

Con un prestito di 5.000 euro e l’auto del suocero, Graziano ha avviato la sua nuova avventura nel mondo del cibo di strada. Oggi, il suo impegno ha dato i suoi frutti: possiede due food truck e ha conquistato una clientela affezionata. Durante la puntata, Stefano De Martino ha mostrato il suo apprezzamento per la determinazione di Graziano, sottolineando come le storie di successo come la sua siano fonte di ispirazione. “Se l’occasione non bussa, costruisci una porta!” ha esclamato il conduttore, esprimendo il suo sostegno al concorrente.

L’emozionante partecipazione di Graziano ad Affari tuoi

Nella puntata del 16 giugno, Graziano ha avuto l’opportunità di raccontare la sua storia al pubblico, accompagnato dalla moglie Belinda. La coppia ha condiviso aneddoti sulla loro relazione, risalente a un incontro casuale durante una passeggiata. Graziano, con la sua auto gialla, ha invitato Belinda a mangiare una pizza, dando inizio a una storia d’amore che ha portato alla nascita di due figli.

Durante il gioco, Graziano ha pescato il numero 11 e ha iniziato con sei tiri fortunati, scartando diversi pacchi blu. Il Dottore, il personaggio che fa le offerte, ha inizialmente proposto 41.000 euro, ma Graziano ha rifiutato, deciso a continuare. Tuttavia, la fortuna ha cambiato direzione, e l’offerta successiva è scesa a 20.000 euro. Nonostante le difficoltà, Graziano ha continuato a giocare, sperando di ottenere un premio maggiore.

Un finale amaro per Graziano: la scelta della Regione Fortunata

La situazione si è complicata quando Graziano ha deciso di cambiare il numero 11 con il 13, scoprendo con rammarico di aver pescato un pacco contenente 100.000 euro. Con solo due pacchi rossi rimasti in gioco e quattro blu, la tensione è aumentata. Alla fine, Graziano e Belinda hanno dovuto scegliere la Regione Fortunata, puntando inizialmente sulla Puglia, ma senza successo. Nel secondo e ultimo tentativo, hanno optato per la Lombardia, ma la Regione Fortunata si è rivelata essere l’Emilia Romagna.

Nonostante l’esito del gioco non sia stato quello sperato, la partecipazione di Graziano ad “Affari tuoi” ha lasciato un segno indelebile. La sua storia di determinazione e resilienza ha ispirato molti, dimostrando che con impegno e passione si possono superare le avversità e realizzare i propri sogni.

