Grant Gustin rivela la scena di combattimento in The Flash che non ha mai gradito

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Grant Gustin, noto per il suo ruolo di Barry Allen nella serie The Flash, ha recentemente condiviso un aneddoto interessante riguardo a una scena di combattimento che non ha mai apprezzato. La sua interpretazione di uno dei supereroi più iconici dell’universo DC è durata per nove stagioni, ma non tutte le sequenze di azione hanno soddisfatto l’attore. Questo articolo esplorerà i dettagli di questa scena controversa e il contesto in cui è stata realizzata.

La carriera di Grant Gustin come Barry Allen

Grant Gustin ha interpretato Barry Allen, noto come Flash, per nove stagioni, diventando un volto familiare per i fan della serie. La sua performance ha contribuito a rendere il personaggio uno dei supereroi più amati del DC Universe. Nonostante il suo successo, Gustin ha dovuto affrontare sfide, tra cui la creazione di scene di combattimento che rispecchiassero le abilità uniche di Barry. Con l’arrivo di un nuovo DC Universe, i fan si chiedono chi prenderà il suo posto nel ruolo di Flash, mentre Gustin continua a riflettere sulla sua esperienza.

La scena di combattimento controversa

Durante il Comic Con di Liverpool, Grant Gustin ha rivelato che una scena di combattimento in particolare, presente nella settima stagione di The Flash, non gli è mai piaciuta. Si tratta di un confronto tra Barry, Godspeed e Anti-Flash, caratterizzato da un uso inusuale di spade laser. Gustin ha espresso il suo disappunto riguardo a questa idea, ritenendo che non fosse in linea con i poteri di Barry. Ha tentato di convincere il team creativo a modificare la sequenza, proponendo una battaglia più tradizionale tra velocisti.

L’episodio in questione è il diciottesimo della settima stagione, dove la scena di combattimento con la spada laser è diventata oggetto di discussione tra i fan. Gustin ha dichiarato: “C’era una cosa che abbiamo fatto e che ho cercato di convincerli a non fare: usare i nostri fulmini come una spada.” Questo approccio ha suscitato perplessità nell’attore, che non era convinto della sua efficacia.

La reazione del cast e del pubblico

Nella stessa scena, Tom Cavanagh, che interpreta l’Anti-Flash, ha condiviso la sua esperienza durante le riprese. Ricorda un momento in cui, nonostante le condizioni avverse di freddo e l’ora tarda, si è rivolto a Gustin chiedendo se fosse possibile procedere con la scena. La risposta di Gustin, “Sì, a quanto pare possiamo”, ha sottolineato la determinazione del cast nel portare a termine il lavoro, nonostante le riserve.

La settima stagione di The Flash ha diviso il pubblico, e la scena menzionata da Gustin ha attirato l’attenzione anche di coloro che non seguono l’Arrowverse, diventando oggetto di derisione. Questo episodio ha dimostrato come le scelte creative possano influenzare la percezione di una serie, evidenziando le sfide che gli attori e i produttori affrontano nel cercare di mantenere l’interesse del pubblico.

L’eredità di Grant Gustin in The Flash

Con la conclusione della sua avventura come Barry Allen, Grant Gustin lascia un’eredità significativa nel mondo delle serie TV. La sua interpretazione ha saputo catturare l’essenza del personaggio, rendendolo accessibile e amato dai fan. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, Gustin ha dimostrato una dedizione ineguagliabile al suo ruolo. La sua esperienza, comprese le scene di combattimento che ha trovato problematiche, contribuirà a plasmare il futuro della serie e a influenzare i prossimi attori che interpreteranno Flash.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!