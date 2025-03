Grande Fratello su Canale 5: colpi di scena e sorprese per Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli

Questa sera, 10 marzo, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una puntata ricca di emozioni e novità, dove il televoto deciderà la terza finalista tra le concorrenti in nomination e il modello milanese Lorenzo Spolverato riceverà una sorpresa inaspettata, nonostante le voci di squalifica diffuse sui social.

Il Ritorno Del Reality Su Canale 5

La serata si preannuncia intensa con la conduzione di Alfonso Signorini al fianco delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare ogni dettaglio del reality. Inoltre, Rebecca Staffelli seguirà in diretta le reazioni sui social, contribuendo ad arricchire il dibattito e a dare un quadro completo delle dinamiche in gioco.

Controversie E Momenti Di Svolta In Casa

Recentemente, Lorenzo Spolverato è stato al centro delle polemiche in Casa dopo che, secondo quanto denunciato da Stefania Orlando e Jessica Morlacchi, avrebbe sfogato la propria frustrazione colpendo il muro. “Stavo dormendo, poi è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro, mi sono svegliata di soprassalto”, ha raccontato una tra le testimoni. Nonostante l’intenso dibattito generato da questo episodio, la produzione ha deciso di non intervenire con provvedimenti disciplinari, pensando piuttosto a un momento speciale per Spolverato: la presenza della madre, che per la seconda volta entrerà nella Casa per esprimere il suo orgoglio per il percorso intrapreso dal figlio.

La Sfida Per Il Posto In Finale

Un ulteriore emozionante colpo di scena riguarda Chiara Cainelli, che dopo mesi di lontananza potrà rivedere il fratello gemello Stefano in uno degli incontri più toccanti della serata. Tra le concorrenti in gara per il posto in finale figurano anche Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. La concorrente più votata si unirà agli altri finalisti, Lorenzo e Jessica, per la puntata conclusiva del 31 marzo. Le previsioni indicano che Shaila Gatta potrebbe essere la favorita, grazie al supporto del suo fandom che dopo aver contribuito alla finale di Lorenzo continua a mobilitarsi in sua difesa.