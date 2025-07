Grande Fratello: anticipazioni sulla nuova edizione in partenza ad ottobre 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova edizione del Grande Fratello si prepara a tornare sugli schermi italiani, ma non prima di ottobre 2025. Le ultime notizie rivelano che il reality show, condotto da Alfonso Signorini, subirà un ritardo rispetto alle previsioni iniziali, che lo davano in partenza a metà settembre. Con la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-26 in arrivo, l’attesa cresce, soprattutto per il futuro dell’access prime time di Canale 5, dove Striscia La Notizia potrebbe essere sostituito da un nuovo game show. Le indiscrezioni raccolte da Dagospia.it confermano che il Grande Fratello non andrà in onda prima di ottobre, ma il giorno esatto di avvio rimane ancora da definire. Questo cambiamento di strategia da parte di Mediaset ha suscitato curiosità e speculazioni tra i fan del programma.

Alfonso Signorini e la scelta dei nuovi opinionisti

Con il rinvio della partenza del Grande Fratello, Alfonso Signorini è attualmente impegnato nella selezione dei nuovi opinionisti per la trasmissione. Giuseppe Candela, su Dagospia.it, ha confermato che ci saranno novità significative in questo ambito, con l’uscita di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Le voci indicano che Anna Pettinelli, nota per il suo successo come coach ad Amici di Maria De Filippi, sia in pole position per uno dei posti vacanti. La sua presenza porterebbe una ventata di freschezza al programma, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. I fan sono in attesa di ulteriori aggiornamenti su chi affiancherà Signorini nel ruolo di opinionista.

Novità sul cast del Grande Fratello

Oltre ai cambiamenti nel team di opinionisti, anche il cast del Grande Fratello sta suscitando un notevole interesse. Amedeo Venza ha recentemente rivelato su Instagram che Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sarebbero stati provinati per entrare nella casa più spiata d’Italia. Se le voci si rivelassero fondate, i due potrebbero formare un nuovo triangolo all’interno del reality, un elemento che ha sempre caratterizzato il programma. Inoltre, si parla di una possibile partecipazione di Paola Barale e del suo ex compagno Raz Degan, un accoppiamento che potrebbe attirare l’attenzione del pubblico. Non è tutto, poiché l’ex coppia di Uomini e Donne, Brando e Raffaella Scuotto, potrebbe anch’essa varcare la soglia della casa, aggiungendo ulteriore pepe alla nuova edizione.

Le anticipazioni sul Grande Fratello 2025 continuano a generare attesa e curiosità tra i telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire quali sorprese riserverà il programma. Con un cast potenzialmente ricco di personalità e dinamiche intriganti, il reality si prepara a tornare in grande stile, promettendo momenti di intrattenimento e colpi di scena.

