Grande Fratello 2024: Le nomination della quindicesima puntata del 26 novembre alimentano la tensione

La quindicesima puntata del Grande Fratello 2024 ha messo in evidenza un momento cruciale del programma: le nomination. Durante questo episodio, condotto da Alfonso Signorini, è stata chiarita una notizia significativa: nessun concorrente avrà immunità per questa settimana. Le nomination hanno visto la partecipazione di concorrenti divisi, alcuni nel tugurio e altri all’interno della casa, creando un’atmosfera di strategia e rivalità.

Nomination dal tugurio

La prima fase delle nomination ha coinvolto i concorrenti attualmente collocati nel tugurio. Lorenzo ha aperto le danze nominando Mariavittoria, spiegando che la sua scelta è dovuta al fatto di conoscerla poco. Questo stesso sentimento di estraneità ha portato Mariavittoria a votare per Stefano, sottolineando anche lei una carenza di conoscenza nei confronti di lui.

Successivamente, Alfonso ha scelto di nominare Stefano, commentando che ha percepito che lui fosse nel gioco per competere ma non sempre con un approccio rispettoso nei confronti degli altri concorrenti. A questo punto, la tensione era palpabile, poiché Stefano è stato scelto non solo da Alfonso, ma anche da Yulia, che ha espresso il desiderio di approfondire la sua conoscenza nei suoi confronti.

Infine, Stefano ha risposto con un voto contro Alfonso, giustificando la sua scelta con una critica sul giudizio ricevuto la settimana precedente, segnalando che delle sue parole non ha gradito il tono. Alla fine di questa fase di votazioni, Stefano è risultato il concorrente più votato del gruppo del tugurio, accedendo così direttamente al televoto.

Nomination dalla casa

Dopo il turbinio di emozioni del tugurio, il palco è passato ai concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello. Jessica ha aperto le nomination nominando Javier, anch’egli motivo di discussione tra gli altri concorrenti. Javier, a sua volta, ha votato Shaila, giustificando la sua decisione con il commento sulla superficialità del loro rapporto.

Shaila ha quindi contrattaccato, nominando nuovamente Javier e alimentando la tensione tra i due. Tommaso ha scelto di nominare il gruppo “Non è la Rai”, esprimendo la sua inquietudine sulla direzione che il loro gioco sta prendendo, dichiarando che si starebbero autodistruggendo. Luca, invece, ha votato Giglio, reo di non apprezzare la positività mostrata attorno a lui.

Amanda ha votato Federica, mentre Helena ha ripetutamente nominato Giglio, cercando di motivare la sua scelta con riferimento ai conflitti precedenti e ai chiarimenti richiesti. Infine, anche Giglio ha scelto Federica, chiudendo un giro di votazioni che ha visto come ultime due nomination Javier e Tommaso da parte del gruppo “Non è la Rai”.

Concorrenti nominati e televoto

Al termine delle nomination, sono emersi i nomi dei concorrenti più votati, pronti per il televoto. Javier, Federica, Giglio e Stefano sono stati i candidati con il punteggio più alto, creando una vivace competizione per la possibilità di salvare qualcuno dal rischio di eliminazione. Il pubblico sarà ora chiamato a scegliere chi merita l’immunità.

Con la tensione aumentata e le alleanze messe a dura prova, il Grande Fratello 2024 continua a intrattenere il pubblico italiano con colpi di scena e dinamiche interpersonali sempre più complesse.