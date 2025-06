Grande festa di fine stagione per Striscia la Notizia: il patron Antonio Ricci riunisce il suo staff

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo della televisione italiana si prepara a un’estate di novità e divertimento, mentre Striscia la Notizia celebra la chiusura della stagione con un evento speciale a Cologno Monzese. Il patron Antonio Ricci, figura iconica della satira televisiva, ha radunato il suo team per una serata di festa, balli e risate, in attesa del debutto di Paperissima Sprint, previsto per il 9 giugno. La serata ha visto la partecipazione di volti noti del programma e di nuovi protagonisti, creando un’atmosfera di gioia e convivialità.

Il party di fine stagione di Striscia la Notizia

La festa di chiusura della stagione di Striscia la Notizia ha avuto luogo in un clima di grande entusiasmo. Tra i partecipanti, spiccavano nomi noti come Jimmy Ghione, Luca Abete, Luca Bergamaschi e Stefania Petyx, tutti pronti a divertirsi e a festeggiare i successi ottenuti nel corso dell’anno. La serata è stata caratterizzata da balli sfrenati e risate, con tutti i presenti che si sono lasciati andare alla gioia del momento. Le due veline, Beatrice Coari e Nausica Marasca, hanno catturato l’attenzione con le loro performance in pista, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più vivace.

Juliana Moreira, pur non essendo parte del cast di Striscia, ha partecipato attivamente alla festa, dimostrando di essere una figura amata e rispettata all’interno della famiglia di Antonio Ricci. La sua presenza ha aggiunto un tocco di freschezza all’evento, mentre si preparano a lanciare Paperissima Sprint, un programma che promette di intrattenere il pubblico con la stessa energia e ironia che caratterizzano Striscia.

La nuova stagione di Paperissima Sprint

Con l’inizio di Paperissima Sprint fissato per il 9 giugno, l’attesa cresce tra i fan del programma. La conduzione sarà affidata a Vittoria Brumotti e alla 43enne brasiliana, che porteranno il loro stile unico e coinvolgente. Brumotti, noto per le sue avventure e il suo spirito avventuroso, si unisce a un cast di talenti che hanno già dimostrato di saper intrattenere il pubblico. Il programma, sempre sotto la direzione di Antonio Ricci, si preannuncia ricco di momenti esilaranti e situazioni comiche.

Il patron Ricci, a 74 anni, continua a dimostrare la sua passione per la televisione e il suo impegno nel creare contenuti di qualità. La sua capacità di rimanere al passo con i tempi e di coinvolgere nuove generazioni di talenti è un segno della sua lungimiranza e della sua dedizione al mondo dello spettacolo. La serata di festa ha rappresentato un momento di riflessione e di carica per il team, pronto ad affrontare le sfide della nuova stagione.

Un momento di celebrazione e unità

Il party di fine stagione non è stato solo un evento di divertimento, ma anche un’importante occasione per rafforzare i legami tra i membri del team di Striscia la Notizia. Antonio Ricci ha preso la parola per motivare il suo staff, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto e lanciando un messaggio di unità e collaborazione per il futuro. La foto di gruppo, scattata al termine della serata, ha catturato l’essenza di un team affiatato e pronto a lavorare insieme per nuovi successi.

Juliana Moreira ha condiviso momenti della serata attraverso le sue IG Stories, mostrando il suo entusiasmo per il lavoro con Antonio Ricci e il suo team. La celebrazione ha rappresentato un momento di gioia e di attesa per ciò che verrà, con tutti i partecipanti che si sono lasciati alle spalle le fatiche della stagione per abbracciare un’estate di relax e nuove avventure televisive.

