Grand Prix: il film d’animazione tedesco che porta i topolini in pista, al cinema dall’11 settembre

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film d’animazione “Grand Prix” è pronto a conquistare il pubblico italiano con la sua storia avvincente e i personaggi adorabili. Prodotto in Germania, il film sarà distribuito da Notorious Pictures e arriverà nelle sale cinematografiche l’11 settembre, dopo un’anteprima speciale al Giffoni Film Festival il 22 luglio. Con un cast di voci italiane di spicco, tra cui l’influencer Charlotte M. e il noto cronista Carlo Vanzini, “Grand Prix” promette di essere un’esperienza divertente e coinvolgente per grandi e piccini.

La trama di Grand Prix: un’avventura tra corse e amicizia

“Grand Prix” segue le avventure di Edda, una topolina che vive con il padre in un luna park in difficoltà. Nonostante le sfide quotidiane, Edda sogna di diventare una pilota di auto da corsa. Il suo idolo è Ed, un famoso pilota, e, grazie a una serie di eventi fortuiti, Edda avrà l’opportunità di sostituirlo in una gara, mantenendo però la sua identità segreta. Con l’aiuto di Ed, che la guiderà da lontano, Edda si prepara a vivere il suo sogno di correre su pista. Tuttavia, la giovane topolina si troverà a fronteggiare un complotto ordito da avversari disonesti, pronti a tutto pur di vincere.

La storia si sviluppa attorno ai temi dell’amicizia, del lavoro di squadra e della determinazione. Edda dovrà imparare a collaborare con Ed e a costruire un vero spirito di squadra per affrontare le sfide che la attendono. Inoltre, la sua missione non sarà solo quella di vincere la gara, ma anche di salvare il luna park di famiglia dalla chiusura, creando così un legame profondo tra la sua passione per le corse e il suo amore per la famiglia.

Il cast e la produzione di Grand Prix

“Grand Prix” è stato realizzato dallo studio MACK Animation di Hannover, noto per i suoi precedenti lavori come “Happy Family” e “Animals United”. La direzione è affidata a Waldemar Fast, il cui nome sembra predestinarlo a raccontare storie di velocità e avventura. Le musiche del film sono composte da Volker Bertelmann, un artista di grande talento che ha già vinto un premio Oscar per il suo lavoro nel film “Niente di nuovo sul fronte occidentale”.

Per quanto riguarda il doppiaggio italiano, Charlotte M. presta la sua voce alla protagonista Edda, portando la sua esperienza nel mondo del doppiaggio, avendo già lavorato in produzioni come “Lo schiaccianoci e il flauto magico”. Carlo Vanzini, noto per il suo umorismo e la sua competenza nel commentare eventi sportivi, aggiunge un tocco di autenticità al film, avendo già dimostrato il suo talento nel doppiaggio in “Turbo”, un film d’animazione della DreamWorks Animation.

Un’anteprima attesa al Giffoni Film Festival

Il Giffoni Film Festival, uno dei festival di cinema per ragazzi più importanti al mondo, ospiterà l’anteprima di “Grand Prix” il 22 luglio. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per il film di farsi conoscere dal pubblico giovane e dalle famiglie, che potranno apprezzare la storia e i personaggi in un contesto festoso e creativo. La scelta di presentare “Grand Prix” al festival sottolinea l’intento di coinvolgere i più giovani in una narrazione che celebra i valori dell’amicizia e della perseveranza.

Con un mix di avventura, emozione e divertimento, “Grand Prix” si preannuncia come una delle pellicole più attese della stagione cinematografica, capace di intrattenere e ispirare il pubblico di tutte le età.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!