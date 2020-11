“Gotham”, “Krypton” e “The 100” in DVD e Blu-Ray

La quinta e ultima stagione di “Gotham” sarà, dal 12 novembre, disponibile in Blu-ray e DVD, distribuita da Warner Bros. Home Entertainment e DC. In arrivo lo stesso giorno anche il cofanetto di “Gotham” con la serie completa”; la seconda e ultima stagione di “Krypton” e la sesta stagione di “The 100“.

Gotham: la quinta e ultima stagione in Blu-ray e DVD

La quinta e ultima stagione della serie tv cult “Gotham”, che narra le origini dei personaggi dell’universo di “Batman”, arriva dal 12 novembre in DVD e Blu-Ray.

Interpretata da Ben McKenzie (“The O.C.”) e Donal Logue (“Vikings”, “Sons of Anarchy”) la stagione finale è incentrata sulla trasformazione di Bruce Wayne (David Mazouz) nel Giustiziere Mascherato, mentre Gotham City è divisa tra la giurisdizione del GCPD di Gordon e i più noti villain, tra cui Pinguino, L’Enigmista e Bane (Shane West).

Oltre al DVD, tra i contenuti speciali figurano: uno sguardo sui villains DC dal titolo “Villains: Modes of Persuasion”, tre nuove featurette “Best Moments at NY ComicCon 2018”, “Gotham: A Modern Mythology” e “Gotham’s Last Stand”, e le principali scene eliminate.

Per gli appassionati di “Gotham”, insieme alla quinta stagione, è disponibile anche il cofanetto della serie completa su Amazon e DVD Store.

Krypton: la seconda e ultima stagione in DVD

Sempre il 12 novembre arriva la seconda e ultima stagione di “Krypton”, firmata David S. Goyer (autore della Trilogia de “Il Cavaliere Oscuro” di Christopher Nolan e de “L’uomo d’acciaio”) con Ian McElhinney (“Game Of Thrones” e “Rogue One: A Star Wars Story“) e Shaun Sipos (“The Vampire Diaries”).

La serie è ambientata due generazioni prima della distruzione del pianeta di Superman, quando il nonno Seg-El del supereroe, ancora giovane, combatte per salvare il suo pianeta. Il generale Dru-Zod (Colin Salmon) vuole ricostruire Krypton secondo i suoi ideali, conquistando l’universo.

Per sconfiggere Zod, Seg-El, riunisce un gruppo di resistenti con la speranza di offrire una nuova possibilità al suo mondo.

I bisogni, le esigenze e i desideri che animano i cattivissimi DC sono raccolti nei contenuti speciali “Villains: Modes of Persuasion”. Completano il tutto le featurette “The Fate of Superman”, con il produttore esecutivo David S. Goyer intento ad analizzare l’albero genealogico di Kal-El e l’importanza di Seg per l’equilibrio del suo mondo e di tutto l’universo.

Disponibile in DVD su Amazon e DVD Store.

The 100: la sesta stagione in DVD

Il 12 novembre è anche la data d’uscita della sesta stagione di “The 100”, serie tv distopica con Henry Ian Cusick (“Lost”, “Scandal”) e Isaiah Washington (“Grey’s Anatomy”).

I protagonisti di “The 100”, ambientata in un futuro post apocalittico, si ritrovano sul pianeta Sanctum, lontano anni luce dalla Terra. Clarke e Bellamy insieme al loro gruppo, cercano pace per poter cominciare una nuova vita, ma non tutto su Sanctum è come sembra. Per i protagonisti inizieranno nuove avventure che porteranno al gran finale della settima stagione.

Tra i contenuti speciali anche “I Migliori Momenti del WonderCon 2019”. Disponibile in DVD su Amazon e DVD Store.

Stefano Mazzola

09/11/2020