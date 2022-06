Gotham Knights: ecco il trailer ufficiale della serie DC

“Gotham Knights”, la nuova serie Dc e Warner Bros sarà presentata in anteprima nel 2023. Intanto possiamo godere della visione del trailer in lingua originale. La serie è prodotta da CW, grazie ala quale sono stare realizzate le serie “Arrowerse” tra cui “Arrow”, “Flash”, “Supergirl”.

Gotham Knights: una nuova serie nell’universo di Batman

Basato sui personaggi creati per la DC da Bob Kane e Bill Finger, “Gotham Knights” è una serie scritta dal trio composto da Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams, che si è occupato della realizzazione di “Batwoman”. Questa nuova avventura uscirà negli States nel corso del 2023, mentre in l’Italia ancora non sappiamo dove e quando sarà disponibile.

Gotham Knight: la trama

“Gotham Knights”, di cui oggi vi presentiamo il trailer, ha una trama legata alle generazioni future che abitano a Gotham City.

In seguito all’assassinio di Bruce Wayne, suo figlio adottivo Turner Hayes (Oscar Morgan) decide di creare un’insolita alleanza con i figli dei nemici di Batman, in una Gotham che, senza il Cavaliere Oscuro a vegliare su di lei, non è mai stata così pericolosa. Turner si troverà dunque ad avere al suo fianco Duela (Olivia Rose Keegan), Harper Row (Fallon Smythe) e suo fratello Cullen Row (Tyler DiChiara), quando vengono tutti incastrati per aver ucciso il Crociato Incappucciato.

Questa squadra di fuggitivi non così eroici diventerà la prossima generazione di salvatori, conosciuti come i “Gotham Knights”.

Gotham Knight: il trailer

Nivan Canteri

01/06/2022