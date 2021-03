Gore Verbinski e Roger Deakins in collaborazione

Gore Verbinski, il regista di “Rango” e “Pirati Dei Caraibi”, torna nell’universo dell’animazione al fianco di Roger Deakins.

Gore Verbinski: capolavori indimenticabili

Il regista di “The Ring” è approdato ai blockbuster nel 2003 col successo mondiale di “Pirati Dei Caraibi: La Maledizione Della Prima Luna”, e dopo la complicata ed estenuante regia dei due capitoli successivi uno dopo l’altro (altri grandi successi), Verbinski ha deciso di fare un film di animazione con il risultato di un nuovo classico animato vincitore di un premio Oscar: “Rango”.

“Rango” sfrutta l’ambientazione Western per raccontare la storia di un camaleonte domestico che viene scambiato per un tipo tosto a cui viene affidato il ruolo di sceriffo in una piccola cittadina che ha un disperato bisogno di aiuto. Il film ha vinto l’Oscar come miglior film d’animazione portando sullo schermo degli effetti visivi impressionanti grazie all’aiuto del leggendario direttore della fotografia Roger Deakins.

Come affermato da Collider, Gore Verbinski è impegnato in due nuovi film d’animazione, ed anche questa volta al fianco di Roger Deakins. Il regista ha dichiarato: “Sto lavorando a due film d’animazione di cui non posso parlare molto. Sono a lavoro su due sceneggiature…sono entrambe film d’animazione ma vi assicuro che non sono Western. Una è un musical, questo posso dirlo.” Ha aggiunto poi: “Ci vorranno però ancora diversi anni. Questi progetti richiedono talmente tanto tempo che è semplicemente prematuro parlarne adesso.”

Il cineasta non ha rivelato ulteriori dettagli, se non che Deakins verrà coinvolto in entrambi i lavori. “E’ stata la prima chiamata che ho fatto per questi due film d’animazione. E’ bastato un ‘Roger, ci stai?’ Così gli ho spiegato i dettagli in modo che potesse darci una mano proprio nella preparazione delle inquadrature. Roger ora però è molto impegnato, quindi ci vorrà un pò di tempo”, ha raccontato Verbinski.

Il tanto richiesto Roger Deakins

Deakins è semplicemente uno dei più grandi direttori di fotografia di sempre, con un curriculum alle spalle di tutto rispetto: “Fargo”, “L’Assassinio Di Jesse James Per Mano Del Codardo Robert Ford” e “Blade Runner 2049” sono alcuni dei suoi lavori più famosi. Senza citare attività di consulenza per film d’animazione quali “WALL-E”, “Le 5 Leggende” e il franchise di “Dragon Trainer”. Abbastanza facile da intuire, quindi, quanto sia allettante la prospettiva di rivederlo a lavoro con Verbinski, specialmente su un musical.

Luca Francesconi

04/04/2021