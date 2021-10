Esce oggi su tutte le piattaforme “Testamento (La resa dei conti)“, brano rap di Bloody Vinyl, che vede protagonisti Slait, Low Kidd e Young Miles – featuring J Lord e Shari. Il singolo ripercorre la storia di “Gomorra – La serie” in attesa della stagione finale che andrà in onda su Sky e in Streaming su Now dal 19 Novembre.

Gomorra – La serie: la storia in un singolo

Partirà il 19 novembre l’ultima stagione di “Gomorra – La serie” e in occasione della prossima messa in onda, da oggi su tutte le piattaforme è disponibile “Testamento (La resa dei conti)”, un pezzo rap che ripercorre le vicende narrate nella serie italiana.

La fortunata saga Sky prodotta con Cattleya è stata apprezzata fin dalla prima stagione non solo in Italia, ma anche all’estero e Sky, grazie all’interpretazione del team Bloody Vinyl, ha deciso con questo singolo di omaggiare la storia che vede al centro della narrazione Genny Savastano e il suo rapporto d’amore e odio con Ciro.

La videoclip del pezzo ripercorre i momenti salienti delle cinque stagioni della serie Sky Original.

Testamento (La resa dei conti): il brano

Si respira l’odore delle strade di Napoli in “Testamento (La resa dei conti)” con le voci del rapper diciassettenne di Casoria, J Lord che racconta l’amicizia tormentata tra Ciro l’Immortale (Marco D’Amore) e Genny Savastano (Salvatore Esposito) supportato dalla melodia liberatoria di Shari che grida grandi emozioni.

“Gomorra – La serie” ha prediletto come colonna sonora la musica rap fin dalla prima stagione con i brani dei Cosang, di Rocco Hunt, Enzo Dong, Luchè, Lucariello, Ntò e molti altri, oltre alla partitura originale dei Mokadelic.

Il pezzo rap nasce dall’idea di Slait che ha deciso di dar vita al brano con il supporto dei due amici e producer Low Kidd e Young Miles, per un’operazione firmata Bloody Vinyl.

J Lord ha scritto il testo in napoletano, a preparare l’ingresso, nel chorus, di Shari, già ospite di Salmo ne “L’angelo caduto” del suo ultimo disco “FLOP”.

“Testamento (La resa dei conti)” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 29 novembre per Columbia Records Italy/Sony Music Italy e si inserirà nell’ultimo progetto targato BLOODY VINYL, il disco di platino “BV3”.