Gomorra, la citazione in questa scena è diventata un tormentone in tutta l’Italia

Gomorra è una serie televisiva italiana, trasmessa in prima visione su Sky Italia dal 2014 al 2021. Liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano, la serie narra le vicende dei clan camorristici di varie zone di Napoli, in particolare Secondigliano. Il film L’immortale del 2019 fa parte del medesimo contesto narrativo.

Gomorra, la trama

Il clan dei Savastano, sotto il comando di Pietro, un boss temuto e rispettato da tutti, è uno dei più potenti e influenti della zona. Al fianco di Pietro ci sono molti uomini fidati, tra cui Ciro Di Marzio, “L’immortale”, braccio destro del boss. È a lui che il boss fa affidamento nel caso in cui dovesse succedergli qualcosa. Il figlio di Pietro, Genny, non è pronto per prendere il controllo dell’enorme impero di famiglia, e sarà compito di Ciro guidarlo nella giusta direzione. Ma il clan rivale dei Conte mette in moto una serie di eventi che portano Pietro in carcere. Il controllo del clan passa nelle mani di Imma, moglie di Pietro, diffidente nei confronti di Ciro e di Genny. Dopo un lungo periodo in Honduras Genny torna a Napoli, pronto per prendersi ciò che gli spetta. Ma nell’ombra qualcuno sta tramando per prendere il potere e far ricominciare la guerra con i Conte.

La famosa scena del film

Che Gomorra sia entrata nelle case degli italiani non siamo noi a dovervelo dire. Il dubbio che ci pervade è se lo abbia fatto più per fama o per il prodotto in sé, perché vi è stato un periodo in cui non importava da che parte d’Italia provenissero le persone, tutti usavano accento e dialetto napoletano. Una vera e propria diffusione della serie a macchia d’olio su ogni malcapitato che osasse non riconoscere le citazioni più famose. Tra tutte, però, una in particolare è diventata ormai di uso comune per chiunque:

Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost

Qui di seguito la famosa scena della serie Tv.