Gomorra IV: recensione e spoiler episodi 3 e 4

Ancora una volta è Francesca Comencini a dirigere gli episodi tre e quattro di “Gomorra IV”.

Gomorra IV: Patrizia e Azzurra protagoniste della puntata

L’inizio del terzo episodio è all’insegna de “La paranza dei bambini”, scritto da Roberto Saviano, che peraltro è tra gli sceneggiatori della serie.

Due ragazzini rapinano una casa chiusa gestita da Donna Patrizia. Ed è lei la grande protagonista della serata insieme ad Azzurra. Secondigliano è nelle sue mani. Il personaggio interpretato da Cristiana dell’Anna è, inoltre, alle prese anche con una relazione intima con Mickey, il rampollo della potente famiglia Levante, cosa che diventerà decisiva per i futuri sviluppi della storia.

Nel complesso, tuttavia, il terzo episodio non colpisce più di tanto, se non per la trasferta bolognese, che apre a nuovi scenari inesplorati. Nel rione Sanità a Napoli, riappare Enzo, in compagnia del fido Valerio, ma tutto sommato è una cosa di poco conto per ora. Non resta che sperare per lui un volo pindarico nei prossimi episodi, visto il potenziale del personaggio.

Gomorra IV: viaggio nel grande mondo dorato della City londinese per il quarto episodio

Molto più intriganti, le nuove vicende di Genny, che dominano il quarto episodio. L’erede di Don Pietro è alla conquista della prestigiosa City londinese. Ha accanto il manager Renato Resta, che deve trovare delle connection per entrare in affari con una grande azienda britannica. Questo, al fine di poter portare a termine il business dell’aeroporto.

Anche se con qualche difficoltà, ovvero una truffa ai danni di Genny e signora, alla fine l’affare si farà.

La Comencini mostra come Londra, al pari di Napoli, possa essere insidiosa.

In questa IV edizione di Gomorra, c’è la prova di come il male si nasconda ovunque. La capitale britannica si rivelerà in fondo molto simile a Napoli, nonostante le apparenti differenze.

Genny e Azzurra sono veramente sulla via di una nuova vita e, soprattutto, la donna scelta da Savastano, crediamo si rivelerà essenziale per i prossimi episodi. Non è più solo la madre del piccolo Pietro, ma un’alleata del marito che conosce molto bene il mondo degli affari.

Un’edizione che vede le donne in primo piano

Una serata non eccitante per “Gomorra” quella del 5 aprile. L’unica nota di colore è la sempre più grande importanza della figura femminile nel mondo del malaffare. La figura di Azzurra non aveva lasciato il segno nella III stagione. Siamo sicuri che lo farà quest’anno. Anche Patrizia sta crescendo e della ragazza innamorata di Don Pietro non c’è più traccia.

Il prossimo appuntamento è venerdì 12 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q.

Ivana Faranda

06/04/2019