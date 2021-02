Come riportato da Variety Sky sta rivelando le prime immagini e i filmati della quinta e ultima stagione di “Gomorra”.

Gomorra: un successo internazionale

la rivoluzionaria serie Sky Original prodotta da Cattleya è di proprietà di ITV in collaborazione con la tedesca Beta Film. Si basa su un’idea dello scrittore italiano Roberto Saviano. La serie, che è la più grande esportazione televisiva in Italia, è attualmente trasmessa su HBO Max negli Stati Uniti. Dal suo lancio nel 2014 fino ad oggi è stata trasmessa in 190 territori.

Dopo l’inizio a Riga, la capitale della Lettonia, le riprese della quinta stagione di “Gomorra” sono ora in corso a Napoli con l’intenzione di concludere le riprese principali a maggio. La prima data di riproduzione dell’ultima stagione dello show, che verrà lanciata sulla paybox Sky di proprietà di Comcast e sul suo servizio di streaming Now TV, non è stata ancora fissata.

Ricapitoliamo

I materiali del teaser mostrano i protagonisti della cruda matassa del crimine iperrealista sul set. Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano che è stato costretto a nascondersi in un bunker alla fine della quarta stagione; Arturo Muselli nei panni del giovane mafioso carismatico Enzo Sangue Blu; e Ivana Lotito come Azzurra Avitabile, la moglie di Genny. Tornato sia davanti che dietro la telecamera c’è Marco D’Amore che di nuovo interpreta Ciro Di Marzio, che è stato lasciato per morto alla fine della terza stagione e – come rivelato nel film “The Immortal”, da lui diretto – riemerge vivo in Lettonia.

D’Amore e il regista Claudio Cupellini, che è stato al timone di “Gomorra” dalla prima stagione, dirigono ciascuno cinque episodi e fungono anche da supervisori artistici della serie. D’Amore ha già diretto due episodi di “Gomorra 4” e il grande successo cinematografico italiano “The Immortal”, prodotti da Cattleya e Vision Distribution, che è servito da ponte narrativo tra la quarta e la quinta stagione.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

“Lo scontro tra i Levantes e Patrizia ha lasciato a Napoli in un mucchio di macerie costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e tornare all’azione”, si legge nella sinossi di Sky.

Ma con la polizia alle calcagna Genny, è stato costretto a entrare in un bunker, da solo senza Azzurra e il Piccolo Pietro. Ora il suo unico alleato è ‘O Maestrale, il misterioso boss del crimine di Ponticelli, un quartiere orientale di Napoli. La guerra è imminente e i suoi nemici sono feroci. Ma Genny sta per fare una scoperta clamorosa: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny niente sarà più lo stesso. ”

I dieci nuovi episodi di “Gomorra” – che il New York Times ha recentemente classificato al quinto posto tra i 30 migliori spettacoli internazionali dell’ultimo decennio – sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che hanno anche scritto la bibbia della serie con Saviano. Gianluca Leoncini e Valerio Cilio hanno completato il team di scrittori. La partner di Cattleya, Gina Gardini, è stata produttrice esecutiva per tutte e cinque le stagioni.

Maria Bruna Moliterni

26 ⁄ 02 ⁄ 2021