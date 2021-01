Godzilla vs Kong: diffuso l’attesissimo trailer del film

Da poche ore è online il primo trailer della pellicola Godzilla vs Kong

Il primo trailer in italiano della pellicola in cui vedremo lo scontro tra i due iconici mostri

La casa di produzione Warner Bros ha diffuso da poche ore il trailer dell’attesissimo film “Godzilla vs Kong”. Nella pellicola i fan potranno godersi lo scontro tra due storici mostri dell’universo cinematografico: l’enorme gorilla King Kong e l’immenso rettile Godzilla. Si tratta di due vere e proprie leggende cinematografiche, a cui sono state dedicate numerose pellicole. La pellicola è il seguito di “Godzilla: King of Monsters” e “Kong: Skull Island” nonchè il quarto film del MonsterVerse della casa di produzione Legendary.

La trama di Godzilla vs Kong

Insieme al trailer, Warner Bros ha rilasciato anche una sinossi ufficiale più dettagliata della pellicola. “In un tempo in cui i mostri vivevano sulla Terra, il genere umano combatte per il suo futuro, mettendo Godzilla e Kong in rotta di collisione, un incontro che vedrà due delle più potenti forze della natura scontrarsi in una delle battaglie più spettacolari di sempre. Quando Monarch si imbarca in una missione pericolosa verso terre inesplorate, porta alla luce le tracce delle origini dei Titani, ed è allora che una cospirazione umana minaccia di distruggere per sempre tutte le creature, quelle buone e quelle malvagie, dalla faccia della Terra”.

Quando uscirà Godzilla vs Kong

La pellicola diretta da Adam Wingard uscirà, pandemia permettendo, nelle sale cinematografiche statunitensi il 26 marzo. Proprio per l’incertezza provocata dal Coronavirus, lo stesso giorno il film verrà rilasciato anche sul canale HBO Max. Il cast della pellicola comprende: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González. La sceneggiatura è stata scritta da Terry Rossio, già autore di “Pirati dei caraibi”. Con queste premesse lo scontro al cinema di due dei più iconici mostri dell’universo cinematografico sarà sicuramente imperdibile.