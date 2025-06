Godzilla entra nel mondo LEGO: il primo set ufficiale in arrivo per i fan del kaiju

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema e dei mattoncini si unisce in un evento entusiasmante per gli appassionati di Godzilla. Dopo aver esplorato varie teorie sul futuro cinematografico del leggendario kaiju, è stata annunciata una notizia che farà felici sia i fan del personaggio che i collezionisti di LEGO: Godzilla avrà finalmente il suo primo set ufficiale. Questo progetto, che porta la firma di Matthew Esposito, è stato svelato direttamente sul sito di LEGO, segnando un’importante novità nel panorama dei mattoncini.

Il progetto LEGO Ideas di Godzilla

LEGO ha confermato l’ingresso di Godzilla nel suo universo attraverso il programma LEGO Ideas, che permette ai fan di proporre le proprie creazioni. L’azienda danese ha descritto il set come una costruzione “maestosa e terrificante”, promettendo un’esperienza di assemblaggio unica. Sebbene i dettagli completi del prodotto non siano ancora stati rivelati, alcune immagini del prototipo sono già disponibili sulla pagina ufficiale di LEGO Ideas. Queste immagini mostrano una riproduzione altamente dettagliata di Godzilla, con un supporto per la coda e la possibilità di aggiungere l’iconico respiro atomico della creatura, che dovrà essere assemblato separatamente.

Un momento storico per i fan dei monster movie

L’ingresso di Godzilla nel catalogo LEGO rappresenta un momento significativo per i fan del genere monster movie. Negli ultimi anni, LEGO ha dimostrato di saper reinterpretare con successo alcune delle proprietà intellettuali più amate, trasformando franchise celebri come Star Wars, Harry Potter e Marvel in set da collezione di grande impatto. Con questo nuovo set, i fan di Godzilla potranno finalmente costruire il proprio kaiju preferito utilizzando mattoncini colorati, creando un oggetto da esposizione che celebra la storia e l’eredità del personaggio.

L’attesa per il nuovo film di Godzilla

Questa novità si inserisce in un periodo particolarmente favorevole per il franchise di Godzilla, che sta vivendo un momento di grande risonanza grazie all’imminente uscita del film “Godzilla x Kong: – Supernova“, previsto per il 26 marzo 2027. Le speculazioni su questo nuovo capitolo cinematografico hanno già iniziato a circolare, alimentando l’interesse dei fan e lasciando intravedere potenziali sviluppi intriganti, incluso il nuovo antagonista che potrebbe apparire sul grande schermo.

Con l’arrivo del set LEGO dedicato a Godzilla, i fan possono prepararsi a un’esperienza di costruzione che unisce la passione per il cinema e il divertimento dei mattoncini, rendendo omaggio a uno dei mostri più iconici della storia del cinema.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!