Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey: prime immagini e uscita su Apple Tv

“Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey” è una mini serie in sei episodi interpretata dal candidato all’Oscar® Samuel L. Jackson, trasposizione dell’omonimo romanzo dell’autore di best-seller Walter Mosley. Mosley si è occupato dell’adattamento per lo schermo e figura anche in veste di produttore esecutivo.

Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey: dall’11 marzo l’avvincente storia con Samuel L. Jackson

L’avvincente mini serie di sei episodi tratta dal best seller sulla famiglia, la memoria e l’eredità uscirà in tutto il mondo venerdì 11 marzo su Apple TV+ con i primi due episodi. Successivamente sarà rilasciato un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì. Apple TV+ ha voluto invogliarci con le prime immagini della serie limitata prodotta e interpretata dal candidato all’Oscar® Samuel L. Jackson.

Ideato da Apple Studios, “Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey” segue le vicende di Tolomeo Grey (Samuel L. Jackson), un uomo malato abbandonato a se stesso, e dimenticato dalla famiglia e dagli amici. Quando anche il suo affezionato custode lo lascia, l’uomo rischia di cadere in una demenza solitaria. Fortunatamente entra in scena l’orfana adolescente Robyn che si prenderà cura di lui. La vita di Tolomeo Grey prende una svolta inaspettata quando si scopre che i ricordi confusi dalla demenza possono essere curati con un trattamento speciale in grado di ripristinarli. Inizia così un drammatico viaggio verso scioccanti verità sul passato, presente e futuro.

Cast e produttori

Robyn è interpretata dalla candidata al BAFTA Dominique Fishback (“Judas and the Black Messiah”). Nel cast figurano anche anche Cynthia Kaye McWilliams (“Coyote”, “Real Husbands of Hollywood”), Damon Gupton (“Black Lightning”, “Bates Motel”), Marsha Stephanie Blake (“Sono la tua donna”, “When They See Us”), Walton Goggins (“Justified,” “The Unicorn”) e Omar Miller (“The Unicorn,” “Ballers”).

Insieme a Mosley e Jackson, sono produttori di “Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey” Diane Houslin, partner di produzione di Mosley, Ramin Bahrani, Eli Selden e David Levine per Anonymous Content e LaTanya Richardson.

Apple tv+

Nata il 1° novembre del 2019, Apple TV+ offre intrattenimento per tutta la famiglia con serie drammatiche e commedie, lungometraggi. Il servizio streaming di Apple TV+ ha finora presentato in anteprima titoli originali ottenendo il più alto numero di premi (192 premi e ottenuto 788 nomination) più rapidamente degli altri servizi di streaming dal momento del loro debutto.

Apple TV+ è disponibile sull’app Apple TV in oltre 100 paesi, su oltre 1 miliardo di schermi, inclusi iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, specifiche smart TV Samsung, LG, Sony e VIZIO, Amazon Fire TV e dispositivi Roku, console PlayStation e Xbox e su tv.apple.com, per €4,99 al mese con una prova gratuita di sette giorni. Per un periodo di tempo limitato, i clienti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch possono usufruire gratuitamente* di tre mesi di Apple TV+.

Roberta Rosella

12/01/2022