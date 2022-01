Gli Aristogatti: ufficiale il remake live-action del grande classico Disney

Buone notizie per gli appassionati dei grandi classici Disney, sembra esserci un adattamento live-action del film d’animazione “Gli Aristogatti”. Il film originale è uscito nel 1970, all’inizio della cosiddetta epoca oscura della Disney, durata dal 1968 al 1987 circa. Sebbene non sia uno dei film più iconici della Disney, “Gli Aristogatti” hanno incassato, al loro debutto, più di 190 milioni di dollari nelle sale di tutto il mondo.

Disney a lavoro sul nuovo live-action del film d’animazione “Gli Aristogatti”

“Gli Aristogatti” racconta la storia di una famiglia di gatti che vivono una vita lussuosa, insieme alla loro gentile padrona. Un’ ereditiera parigina che intende fare dei suoi gatti gli unici eredi delle sue proprietà. Quando il suo geloso maggiordomo viene a conoscenza del suo piano, tuttavia, escogita un piano per rapire i gatti, nella speranza di mettere le sue stesse zampe sulla sua fortuna. Abbandonata in campagna, mamma gatta e i suoi tre morbidi gattini, si alleano con un gatto di strada, Romeo, che li aiuterà a ritrovare la strada di casa, prima che sia troppo tardi.

Ancora non sappiamo se il film live-action uscirà nelle sale o in streaming, si crede che il nuovo film avrà uno stile simile all’adattamento di “Lilli e il Vagabondo”, rilasciato su Disney+ nel 2019 ma non sono stati ancora svelati dettagli sul casting e della trama.

Il regista “Peter Rabbit”, Will Gluck e lo sceneggiatore di “Onward: oltre la magia” Keith Bunin, scriveranno la sceneggiatura. Il nuovo adattamento è uno dei tanti film Disney che, negli ultimi anni, ha ricevuto una rielaborazione o una rivisitazione. Da “Lilli e il vagabondo” ai classici come “La Bella e la Bestia”, Disney non vede l’ora di ricordare agli spettatori i loro film classici e coinvolgerli nuovamente con narrazioni aggiornate. Questa avventura, sembra segnare una nuova era nell’eterno fermento di remake e rivisitazioni della Disney.

21\01\2022

Michela De Paolis