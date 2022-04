Gli amori di Anaïs: online il trailer del film di Charline Bourgeois-Tacquet 

Disponibile da oggi il trailer di “Gli amori di Anaïs”, primo film diretto da Charline Bourgeois-Tacquet (attrice ne “L’Avenir – Le cose che verranno”) che, dopo essere stato presentato con successo alla 60ª Semaine de la Critique a Cannes, arriva nelle sale italiane distribuito da Officine UBU a partire dal 28 aprile.

“Gli amori di Anaïs” è stato presentato alla 60ª Semaine de la Critique a Cannes

“Gli amori di Anaïs”, pubblicato il trailer del nuovo film con Valeria Bruni Tedeschi.

Il film sarà al cinema dal 28 aprile e racconta una storia di una vita frenetica che a volte smette di indagare sui sentimenti più profondi.

Al centro della storia, un incontro indimenticabile e inaspettato che metterà i freni alla vita sempre in corsa di una ragazza irrequieta e impulsiva. Una commedia che mescola leggerezza e profondità attraverso il confronto tra le due protagoniste, che hanno il volto di Anaïs Demoustier e Valeria Bruni Tedeschi, le cui strade si incrociano per caso. Ad accompagnarne le immagini, le splendide musiche del Maestro Nicola Piovani, che per il film è stato premiato ai France Odeon per la Miglior Colonna Sonora.

Ecco tutte le anticipazioni sul film e il trailer da non perdere