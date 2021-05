Glenn Close vuole tornare ad indossare i panni di “Crudelia”

L’attrice americana Glenn Close vuole interpretare ancora una volta il personaggio di Crudelia. Per lei ha in riservo una grande storia.

Glenn Close vuole ancora la pelliccia di Crudelia

Dopo aver interpretato Crudelia DeVille in un paio di film, Glenn Close è pronta per vedere Emma Stone entrare nella versione live-action della lunga pelliccia di Crudelia. Il prequel in uscita entro la fine dell’anno, potrebbe sancire la fine della Close nei panni del famoso personaggio.

In una recente intervista rilasciata a Variety, l’attrice ha ancora interesse a rivisitare il ruolo e ha persino sviluppato una terza storia con la sua versione del personaggio:”Ho una grande storia per fare un’altra Crudelia con la mia Crudelia. Crudelia arriva a New York e scompare nelle fogne.”

I 101 dalmati di Glenn Close, uno dei primi adattamenti live-action di un classico animato della Disney, è uscito nel 1996 ed è ha avuto un enorme successo di critica e commerciale. Diverso il destino del sequel, “La Carica dei 102”, nel 2000. Una storia originale che non aveva nulla a che fare con storie precedenti o con il sequel animato, ma non ebbe il successo sperato.

La Disney, in ogni caso, potrebbe essere interessata a questa nuova idea dell’attrice, anche perché attraverso la sua piattaforma (Disney+), sta tornando nei mondi di “Turner e il casinaro” (Turner and Hooch), “Stoffa da Campioni” (The Mighty Ducks) e “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi” (Honey, I Shrunk the Kids) e con nuovi progetti.

Crudelia: la trama

Crudelia, ambientata nella Londra degli anni ’70 in mezzo alla rivoluzione punk rock, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi modelli. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per il male e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra.

Un giorno, il gusto di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda che è incredibilmente chic e spaventosamente haute, interpretata dalla due volte vincitrice dell’Oscar Emma Thompson (“Howards End”, “Sense & Sensibility”). Ma la loro relazione mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che porteranno Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e diventare la Crudelia rauca, alla moda e vendicativa.

Crudelia uscirà nelle sale il 28 maggio.

Francesca Reale

06/05/2021