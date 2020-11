Glenn Close si unisce al cast del film drammatico di Apple “Swan Song”

Secondo quanto affermato da Variety, Glenn Close si unirà al cast del film “Swan Song” con Mahershala Ali, Naomie Harris e Awkwafina.

Glenn Close tra i protagonisti del film “Swan Song”

Glenn Close sarà la protagonista nel dramma ” Swam Song” insieme a Mahershala Ali, Naomie Harris e Awkwafina.

Il film “Swan Song ” è ambientato in un futuro non distante dal nostro che esplora fin dove ci si possa spingere e quanto si è disposti a sacrificare pur di creare una vita più felice per le persone che si amano.

Nel film troveremo Glenn Close nei panni di una scienziata a capo di una struttura dove si svolgerà il film, Mahershala Ali nel ruolo di un personaggio chiamato Cameron, Naomie Harris interpreterà Poppy, la moglie dell’uomo e sua anima gemella, e Awkwafina intepreterà la migliore amica e confidente di Ali.

“Swan Song” è stato diretto e scritto da Benjamin Cleary, e prodotto da Apple Studios, Anonymous Content e Concordia Studio.

Adam Shulman e Jacob Perlin produrranno il film per conto di Anonymous Content mentre Jonathan King lo produrrà per Concordia Studio.

Mahershala Ali, oltre ad essere uno dei protagonisti, sarà anche uno dei produttori attraverso la sua società Know Wonder.

L’attrice e il suo successo

Recentemente è stata affermata la presenza di Glenn Close nel cast di “Swan Song”.

L’attrice è nota per moltissimi ruoli da lei interpretati, tra i più famosi figurano “La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera“, “Air Force One“, “La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda” , “The Lion in Winter – Nel regno del crimine”, “La donna perfetta”, “Albert Nobbs”, “Guardiani della Galassia” e “The Wife – Vivere nell’ombra” .

Close, sarà la protagonista con Amy Adams nel dramma di Netflix “Hillbilly Elegy” che uscirà in streaming il 24 novembre.

L’attrice è stata nominata per sette Academy Awards nella categoria miglior attrice per “Albert Nobbs“, “Rapporti pericolosi” e “Attrazione fatale” e, più recentemente per “The Wife”.

Glenn Close sarà rappresentata da CAA e MGMT.

Erika Zagari

20/11/2020