Glen Powell in trattative per entrare nel cast di “Twisters”

L’attore Glen Powell è in trattative per unirsi al cast del sequel di “Twister“, intitolato “Twisters“, accanto a Daisy Edgar Jones, come riporta Variety. Il film sarà il seguito del cult del 1996, che fu un grande successo al botteghino per Universal Pictures e Amblin Entertainment.

La notizia arriva un mese dopo che Jones è stata confermata come la prima attrice a far parte del cast del sequel. Powell si unisce ora a Jones nel prossimo film sulle catastrofi climatiche dopo il suo ruolo in “Top Gun: Maverick” nel ruolo del tenente Jake ‘Hangman’ Seresin.

Di recente, ha anche recitato e prodotto il dramma storico “Devotion”. Powell sarà inoltre protagonista della commedia d’azione “Hitman”, che ha anche co-prodotto e co-scritto con il regista Richard Linklater. Collider ha inoltre rivelato che Powell si unirà ad Anthony Hopkins nel prossimo film d’azione “Locked” in un ruolo da protagonista.

“Twister” vedeva come protagonisti Helen Hunt e Bill Paxton nei panni di Jo e Bill Harding, una coppia di cacciatori di tornado alle prese con problemi personali e violenti fenomeni atmosferici.

Il film, diretto da Jan de Bont, incassò quasi 500 milioni di dollari al botteghino mondiale e ricevette due nomination agli Oscar per il Miglior Suono e i Migliori Effetti Visivi. La sceneggiatura fu scritta da Michael Crichton e Anne-Marie Martin, con Steven Spielberg come produttore esecutivo.

Di cosa parla “Twisters”?

I dettagli sulla trama del nuovo capitolo sono stati mantenuti segreti. Tuttavia, si vocifera che Hunt potrebbe tornare a interpretare il Dr. Jo Harding nel sequel. Si ritiene inoltre che Jones interpreterà una ex cacciatrice di tornado che si è ritirata in un lavoro d’ufficio dopo un’esperienza traumatica dopo uno dei suoi lavori. Il personaggio dovrebbe essere la figlia di Bill e Jo, costretta ad affrontare le proprie paure e a intraprendere un’avventura all’insegna dell’adrenalina.

Il regista e direttore della fotografia candidato all’Oscar, Lee Isaac Chung, dirigerà “Twisters” con una sceneggiatura di Mark L. Smith, autore de “The Revenant”.

Il film sarà co-finanziato dalla Warner Bros. L’Executive VP Sara Scott e la responsabile creativa Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per Universal Pictures, mentre Ashley Jay Sandberg lo farà per Kennedy/Marsall. Frank Marshall e Pat Crowley saranno i produttori.

L’attesa per “Twisters” continua: l’uscita prevista per il 19 luglio 2024

I fan dovranno attendere ancora un po’ per immergersi nella nuova avventura mozzafiato, poiché “Twisters” è previsto per il 19 luglio 2024.

Con un cast stellare e una trama intrigante, Glen Powell e Daisy Edgar Jones promettono di portare nuova vita al franchise di “Twister“, offrendo un’esperienza cinematografica emozionante e ricca di azione.