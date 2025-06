Giuseppe Calabrese: da chef a volto noto della televisione italiana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giuseppe “Peppone” Calabrese, originario di Potenza e nato nel 1975, ha saputo trasformare la sua passione per la cucina in una carriera di successo nel mondo della televisione. Dopo aver intrapreso studi in Giurisprudenza a Siena e aver lavorato presso il CNR, ha conseguito un master in “Organizzazione di eventi, comunicazione e marketing”. Ritornato nella sua città natale, ha dato vita all’associazione di volontariato “Potentialmente onlus” e ha inaugurato il bistrot “Cibò”, diventando un punto di riferimento per la gastronomia locale.

L’incontro che ha cambiato tutto

Nel 2016, durante le riprese dello show di Capodanno “L’anno che verrà” a Potenza, Peppone ha avuto un incontro casuale che ha segnato l’inizio della sua carriera televisiva. In quel frangente, ha conosciuto Angelo Mellone, dirigente Rai, e la giornalista Francesca Barra, entrambi colpiti dalla sua personalità e dal suo approccio genuino. Mellone, impressionato dall’energia di Peppone, lo ha proposto come inviato per “La Prova del Cuoco” su Rai 1. Peppone ha ricordato quel momento con affetto, sottolineando la spontaneità della conversazione che ebbe con Mellone: “A chi sì figlio?”, chiese, piuttosto che “Di cosa ti occupi?”. Questo semplice scambio ha dato vita a una connessione profonda, alimentata anche dalla comune passione per il calcio.

La conduzione di Linea Verde e i riconoscimenti ricevuti

Dal 2018, Peppone ha assunto il ruolo di conduttore di “Linea Verde” su Rai 1, un programma che porta nelle case degli italiani le tradizioni culinarie e le bellezze del territorio lucano. La sua capacità di raccontare storie legate al cibo e alla cultura ha catturato l’attenzione del pubblico, rendendolo un volto amato della televisione. Nel 2024, il suo impegno nella promozione della cultura e delle tradizioni italiane è stato riconosciuto con l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Durante la cerimonia di premiazione, Peppone ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento ricevuto, sottolineando l’importanza di rappresentare le tradizioni italiane nel mondo.

Ambasciatore della Dieta Mediterranea e docente

Nel 2022, Peppone è stato nominato ambasciatore della Dieta Mediterranea nel Mondo dal “Museo Vivente della Dieta Mediterranea” di Pioppi. Questo incarico rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, evidenziando il suo impegno nella promozione di uno stile di vita sano e sostenibile. Oltre alla sua attività televisiva, Peppone è anche docente di Antropologia del cibo e stile del territorio presso le accademie “In Cibum” di Pontecagnano e “Intrecci” di Castiglione in Teverina. Nel 2024, ha pubblicato il libro “L’Italia che ho visto”, un’opera che esplora le eccellenze culinarie e le storie delle comunità locali italiane, contribuendo così a diffondere la cultura gastronomica del nostro Paese.

