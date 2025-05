Giulio Beranek: da Gerri a Ligas, il poliziotto rom pronto a nuove sfide televisive

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giulio Beranek ha catturato l’attenzione del pubblico italiano grazie al suo straordinario ruolo nella serie Gerri, trasmessa su Rai 1. L’attore pugliese ha interpretato l’ispettore Gregorio “Gerri” Esposito, un personaggio complesso che ha saputo conquistare sia la critica che gli spettatori. Ora, Beranek si prepara a intraprendere un nuovo percorso artistico, affiancando Luca Argentero in un progetto di genere completamente diverso. La serie Gerri, diretta da Giuseppe Bonito e basata sui romanzi di Giorgia Lepore, ha debuttato il 5 maggio 2025, raccontando le indagini di un poliziotto rom a Trani, in Puglia.

Gerri: un poliziotto rom tra passato e presente

La serie Gerri si distingue per la sua narrazione profonda e coinvolgente, che va oltre il semplice genere crime. L’ispettore Gregorio Esposito, interpretato da Beranek, è un uomo segnato da un’infanzia difficile, avendo vissuto ai margini della società dopo essere stato abbandonato da bambino. Questa esperienza personale si riflette nel suo approccio empatico e ostinato nei confronti delle indagini, in particolare quelle che coinvolgono vittime vulnerabili come minori e donne. La trama si sviluppa attorno a casi complessi, mettendo in luce le sfide quotidiane di un poliziotto che cerca di fare la differenza in un mondo spesso indifferente.

Accanto a Beranek, troviamo Valentina Romani nel ruolo della viceispettrice Lea Coen. Il loro rapporto evolve nel corso della serie, passando da una iniziale tensione a una profonda fiducia reciproca. Questo sviluppo relazionale diventa uno degli elementi centrali della narrazione, arricchendo la storia con tematiche come identità, pregiudizio e accettazione di sé. La performance di Beranek è stata acclamata per la sua autenticità e per la capacità di trasmettere le emozioni di un uomo in conflitto tra la sua rabbia e il desiderio di amore e accettazione.

Da ispettore a legale: il nuovo progetto Ligas

Dopo il successo di Gerri, Giulio Beranek si prepara a cambiare completamente registro. L’attore entra a far parte del cast di Ligas, una nuova serie legal drama prodotta da Sky Studios in collaborazione con Fabula Pictures. Ispirata al romanzo Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas di Gianluca Ferraris, la serie è composta da sei episodi diretti da Fabio Paladini. Il protagonista, Lorenzo Ligas, è interpretato da Luca Argentero, un avvocato penalista milanese che si distingue per il suo approccio non convenzionale alla professione.

Dopo essere stato espulso dal suo studio legale, Ligas si trova a dover ricostruire la sua carriera, affiancato da Marta, una giovane praticante con ideali solidi. Insieme, affrontano casi complessi e spesso disperati, mossi dalla convinzione che ogni persona meriti una difesa adeguata. Beranek interpreta Ferdinando Iezzi, un personaggio di cui si conosce ancora poco, ma che si preannuncia cruciale per l’equilibrio narrativo della serie. La produzione mantiene il massimo riserbo, ma le prime indiscrezioni suggeriscono un ruolo significativo.

Un cast di talento e una narrazione coinvolgente

La serie Ligas si avvale di un team di scrittura di alto livello, composto da nomi noti nel panorama televisivo italiano, come Federico Baccomo e Jean Ludwigg. Questa combinazione di talenti promette una narrazione solida e coinvolgente, capace di alternare momenti di tensione legale a sprazzi di ironia. Beranek, con la sua versatilità, si prepara a portare sullo schermo una nuova sfumatura del suo talento, dimostrando di non voler essere incasellato in un solo genere. Dopo aver interpretato un ruolo drammatico in Gerri, l’attore si cimenta ora in un legal drama moderno e sofisticato, accanto a un attore di grande carisma come Argentero.

Le aspettative del pubblico sono alte, ma Beranek ha già dimostrato di saper sorprendere con le sue interpretazioni. Con Ligas, l’attore pugliese si prepara a esplorare nuove dimensioni artistiche, continuando a costruire una carriera ricca di sfide e successi.

