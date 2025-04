Giulia Vecchio protagonista della nuova edizione di Comedy Match: novità e conferme nel cast

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama comico italiano si arricchisce di nuove proposte e volti noti, con Giulia Vecchio che continua a conquistare il pubblico. L’attrice e comica pugliese, già apprezzata per la sua esilarante imitazione di Monica Setta nel programma GialappaShow, si prepara a debuttare nella seconda edizione di Comedy Match, il popolare show condotto da Katia Follesa. La trasmissione, che ha riscosso un notevole successo, promette di intrattenere gli spettatori con una serie di sfide comiche e improvvisazioni.

Il cast della seconda edizione di Comedy Match

Giulia Vecchio non sarà l’unica new entry nel cast di Comedy Match. Accanto a lei si uniscono Gianmarco Pozzoli e Filippo Caccamo, arricchendo così la squadra di comici già affermati. Tra i volti noti che torneranno a far parte del programma ci sono Carlo Amleto, compagno di Giulia e già presente in GialappaShow, insieme a Maria De Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, Scintilla, Angelo Pisani, Federico Basso, Gianluca De Angelis e Gigi Rock. Questo mix di talenti promette di offrire momenti di grande comicità e divertimento, con ognuno dei partecipanti pronto a mettere in gioco le proprie abilità.

La data di ritorno di Comedy Match

La seconda edizione di Comedy Match è attesa con entusiasmo dai fan e tornerà in onda giovedì 1° maggio. In anteprima, il programma sarà disponibile su Discovery+ a partire dal 24 aprile. Katia Follesa, alla guida dello show, continuerà a guidare le due squadre, composte ciascuna da quattro comici e una capitana d’eccezione. Le sfide di improvvisazione, che caratterizzano il format, varieranno in durata e tema, con l’obiettivo di intrattenere e conquistare il pubblico presente in studio. La competizione si preannuncia avvincente, con i comici pronti a sfidarsi a colpi di battute e sketch divertenti, in un clima di allegria e spensieratezza.

La nuova edizione di Comedy Match rappresenta un’importante occasione per Giulia Vecchio e i suoi colleghi di mostrare il loro talento e la loro creatività, in un contesto che celebra l’improvvisazione e la comicità. Con un cast così variegato e talentuoso, gli spettatori possono aspettarsi serate ricche di risate e intrattenimento.

