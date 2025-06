Giulia Salemi racconta la sua esperienza in The Cage e la mancanza di Pierpaolo Pretelli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giulia Salemi, nota per la sua partecipazione a diversi reality show, ha recentemente condiviso le sue emozioni riguardo alla sua nuova avventura nel programma “The Cage – Prendi e scappa“, condotto da Amadeus. La sua carriera è stata caratterizzata da momenti significativi, tra cui la nascita del suo primo figlio, Kian, avuto con Pierpaolo Pretelli. In questo articolo, esploreremo le sue riflessioni sul provino per il programma e sulla sua vita familiare.

L’emozione del provino per The Cage

Giulia Salemi ha raccontato a “Tv Sorrisi e Canzoni” come ha vissuto il provino per “The Cage“. La concorrente di reality ha descritto l’emozione di essere chiamata a lavorare con Amadeus, un conduttore di grande prestigio nella televisione italiana. “Amadeus è un uomo con una carriera incredibile. Ho sempre sognato di affiancarlo“, ha dichiarato Giulia, sottolineando l’importanza di questo momento per lei.

Durante il provino, Giulia si è sentita molto agitata, ma ha trovato conforto nella gentilezza di Amadeus. “È un uomo elegante e mai ha esercitato pressione su di me. Mi ha rassicurato dicendo: ‘Stai tranquilla, qualsiasi cosa succeda la rifacciamo, non è un problema’“, ha spiegato. Questo supporto ha contribuito a farle sentire che il ruolo fosse perfetto per la sua personalità vivace e dinamica.

La vita familiare e la mancanza di Pierpaolo

Oltre alla sua carriera, Giulia ha parlato della sua vita personale, in particolare della mancanza di Pierpaolo Pretelli, attualmente impegnato come inviato a “L’Isola dei Famosi” in Honduras. “Pierpaolo ci manca molto. Lì non ha accesso alla televisione italiana e non può vedermi. Ci sentiamo tramite videochiamate e lui si tiene aggiornato sui social“, ha affermato.

La coppia ha affrontato alti e bassi nella loro relazione, ma la nascita di Kian ha rappresentato un momento di grande gioia e stabilità. Giulia ha descritto il suo bambino come una vera e propria benedizione, capace di trasformare i suoi stati d’animo. “Quando sono triste o arrabbiata, basta guardare una sua foto o un video e il mio umore cambia. Kian è la mia dose di serenità“, ha dichiarato con affetto.

Progetti futuri e desideri

Giulia ha anche condiviso i suoi desideri per il futuro, esprimendo la volontà di intraprendere un viaggio con la sua famiglia in una meta tropicale. Tuttavia, dovrà aspettare il ritorno di Pierpaolo per realizzare questo sogno.

In aggiunta, la Salemi ha manifestato l’intenzione di invitare Amadeus come ospite nel suo podcast “Non lo Faccio X Moda“. “Mi piacerebbe avere una chiacchierata con lui in un ambiente rilassato, dove mi sento più ‘padrona’“, ha concluso, evidenziando il suo desiderio di approfondire il rapporto con il noto conduttore.

La storia di Giulia Salemi continua a evolversi, tra impegni professionali e la bellezza della vita familiare, mentre attende con ansia il ritorno di Pierpaolo e nuove avventure insieme.

