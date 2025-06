Giulia De Lellis e Tony Effe festeggiano il baby shower della loro Priscilla a Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un evento speciale ha avuto luogo a Roma, dove l’influencer Giulia De Lellis e il trapper Tony Effe hanno organizzato un baby shower per la loro futura figlia, Priscilla. La festa, che ha attirato amici e familiari, si è svolta in una splendida villa immersa nel verde, il Relais Appia Antica, un luogo ideale per celebrare l’arrivo del nuovo membro della famiglia.

Un’atmosfera festosa al Relais Appia Antica

Il Relais Appia Antica, situato in un vasto parco secolare, ha fornito il contesto perfetto per la celebrazione. Con pini, cipressi e ulivi che circondano la villa, gli ospiti sono stati accolti in un ambiente incantevole e rilassato. Gli spazi esterni, arredati con gusto, hanno ospitato un buffet ricco di dolci e prelibatezze, perfetto per soddisfare i palati degli invitati. La grande piscina, un elemento chiave della festa, ha offerto un’opportunità di rinfrescarsi e divertirsi, specialmente in una giornata calda come quella di sabato.

Dettagli della festa e look degli ospiti

Giulia De Lellis ha scelto un abito romantico in chiffon di colore rosa, mentre Tony Effe ha optato per un look casual, in linea con il tema informale della giornata. Gli amici e i familiari, anch’essi vestiti in modo rilassato, hanno portato regali per la coppia, contribuendo a creare un’atmosfera di gioia e condivisione. Le risate e i momenti di divertimento hanno caratterizzato la giornata, con tutti gli ospiti che, dopo aver gustato il buffet, si sono tuffati in piscina per rinfrescarsi e godere del sole.

La preparazione per l’arrivo di Priscilla

Nei giorni precedenti la festa, Giulia aveva condiviso con i suoi follower i preparativi per il parto. Ha descritto come la gravidanza e il parto siano per lei una “pratica” da gestire con attenzione. Ha rivelato di aver visitato ospedali e medici per organizzare ogni dettaglio, esprimendo la sua contentezza nel sentirsi più serena ora che tutto è pianificato. La De Lellis ha sottolineato l’importanza di avere tutto sotto controllo, un sentimento che molti genitori possono comprendere.

Un weekend indimenticabile

Il baby shower di Giulia De Lellis e Tony Effe si è rivelato un weekend da ricordare, non solo per la celebrazione dell’arrivo della loro bimba, ma anche per i momenti di convivialità e felicità condivisi con le persone a loro care. Ogni particolare della festa è stato curato nei minimi dettagli, riflettendo l’impegno della coppia nel rendere questo evento speciale e memorabile. Con la nascita di Priscilla prevista per l’autunno, la coppia si prepara a intraprendere un nuovo capitolo della loro vita, circondati dall’affetto di amici e familiari.

