Giucas Casella: la vita straordinaria di un mentalista tra ipnosi e incontri inaspettati

Giucas Casella, noto mentalista e personaggio televisivo, ha vissuto una vita costellata di eventi singolari che hanno contribuito a plasmare le sue straordinarie capacità. A 75 anni, Casella racconta le sue esperienze in un’intervista rilasciata a La Stampa, svelando aneddoti che spaziano dalla sua infanzia a momenti chiave della sua carriera. La sua storia è un viaggio affascinante che ci porta a esplorare il confine tra realtà e suggestione.

Un’infanzia segnata da eventi straordinari

Giucas Casella è nato a Termini Imerese, in Sicilia, e fin da piccolo ha vissuto esperienze che lo hanno avvicinato al mondo del mistero. Un episodio cruciale della sua infanzia risale a quando, all’età di pochi anni, cadde in un pozzo. In quel momento drammatico, mentre stava per annegare, la madre, nonostante fosse sordomuta, avvertì il pericolo e si tuffò per salvarlo. Casella ricorda questo evento come un momento di connessione telepatica tra lui e sua madre, un segno precoce delle sue doti particolari.

Successivamente, il giovane Giucas si trovò a fronteggiare una vipera su un sentiero. Fissandola con terrore, notò che l’animale sembrava pietrificarsi. Questi eventi iniziarono a formare la base delle sue capacità di mentalista, che si sarebbero sviluppate nel corso degli anni. Durante la sua infanzia, frequentava la chiesa madre di Termini Imerese, dove scoprì di avere la capacità di alleviare il dolore dei bambini semplicemente fissandoli e toccandoli. Questo potere suscitò preoccupazione tra i genitori, ma il sacerdote della parrocchia, monsignor Sarullo, rassicurò tutti spiegando che non si trattava di demonio, ma di ipnosi.

L’amicizia con Edda Ciano e la carriera da fachiro

Nel corso della sua vita, Giucas Casella ha intrecciato relazioni significative, tra cui quella con Edda Ciano, figlia di Benito Mussolini. Casella descrive Edda come una donna straordinaria, e il loro incontro ha segnato un capitolo importante della sua vita. Oltre a queste amicizie, Giucas ha intrapreso una carriera come fachiro, esibendosi in spettacoli in tutto il mondo, da Beirut a Roma e Parigi, dove si trafiggeva con gli stiletti, affascinando il pubblico con le sue performance audaci.

Dopo aver affinato le sue abilità, Casella si è dedicato all’ipnositerapia a Roma, dove ha continuato a esplorare il potere della mente. La sua carriera ha preso il volo quando ha iniziato a lavorare in televisione, diventando un volto noto grazie a programmi di successo condotti da Pippo Baudo. Frasi iconiche come “Guardami! Guardami!” e “Quando lo dico io!” sono diventate parte della cultura pop italiana, contribuendo a consolidare la sua fama.

Un incidente e la rinascita in televisione

Negli anni Ottanta, Giucas Casella ha vissuto un episodio drammatico durante una diretta di “Fantastico“. Un incidente in cui si infilò uno spillone in gola lo portò a perdere la concentrazione, provocando un’emorragia che si verificò davanti a milioni di telespettatori. Questo evento segnò una pausa nella sua carriera, con la Rai che decise di sospenderlo. Tuttavia, la sua resilienza lo portò a incontrare Silvio Berlusconi, che Casella descrive come un uomo generoso e giocoso. Nonostante le difficoltà, Giucas ha saputo rialzarsi, continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Oggi, Casella vive una vita serena, condividendo la sua esistenza con Valeria Perilli, pur mantenendo ognuno la propria indipendenza. Ha un figlio, James, nato da una relazione con Carol Torr. Giucas si definisce una persona fluida, aperta a esperienze di amore libero, avendo avuto relazioni sia con uomini che con donne. La sua vita è un esempio di come le esperienze personali possano influenzare la carriera e la percezione di sé, rendendo Giucas Casella un personaggio unico nel panorama italiano.

