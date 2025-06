Giugno 2025: I film in streaming da non perdere su diverse piattaforme

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’arrivo di giugno 2025, gli appassionati di cinema possono aspettarsi una varietà di film interessanti in streaming. Tra le novità, spiccano titoli come il remake di “Speak No Evil”, il sequel di “Beetlejuice”, “Il seme del fico sacro” e “Echo Valley”, quest’ultimo prodotto da Apple Studios. Nonostante l’assenza di Netflix, che sembra concentrarsi maggiormente sulle serie televisive, le altre piattaforme offrono una selezione di film di alta qualità, promettendo di soddisfare i gusti di un pubblico variegato.

Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti

Il remake americano di “Speak No Evil”, diretto da James Watkins, arriverà su Sky Cinema Uno il 2 giugno. Questa nuova versione trae ispirazione dal film danese del 2022, diretto da Christian Tafdrup, che ha colpito il pubblico per la sua narrazione inquietante. La trama ruota attorno a una vacanza che si trasforma in un incubo, esplorando temi di paura e vulnerabilità.

Il cast include attori di spicco come James McAvoy, Mackenzie Davis e Scoot McNairy, il che solleva aspettative elevate. Nonostante il breve intervallo di tempo tra l’uscita dell’originale e questo remake, gli spettatori potrebbero trovare nuovi elementi di sorpresa e tensione. La pellicola promette di mantenere alta l’attenzione, offrendo un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente.

Echo Valley

Il 13 giugno, Apple TV+ presenterà “Echo Valley”, un thriller diretto da Michael Pearce e scritto da Brad Ingelsby. La storia si concentra sul complesso rapporto tra una madre, Kate , e sua figlia Claire . La trama si intensifica quando Claire si presenta a casa della madre in una situazione drammatica, coperta di sangue.

Questo film si distingue per il suo cast di alto profilo, che include anche Domhnall Gleeson e Kyle MacLachlan. “Echo Valley” esplora temi di protezione materna e ricerca della verità, promettendo di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. La tensione narrativa e le performance degli attori potrebbero rendere questo titolo uno dei più attesi del mese.

Beetlejuice Beetlejuice

Il 16 giugno, Sky Cinema Uno trasmetterà “Beetlejuice Beetlejuice”, un sequel che riporta sullo schermo il celebre personaggio di Tim Burton, a distanza di trent’anni dal film originale. Con Michael Keaton che riprende il suo ruolo iconico, la pellicola promette di catturare l’essenza del primo capitolo, mantenendo il caratteristico stile visivo del regista.

La storia segue Beetlejuice, Lydia Deetz e la figlia Astrid in un’avventura che combina elementi di commedia e horror. Nonostante le preoccupazioni iniziali riguardo alla possibilità di un sequel, il film ha ricevuto feedback positivi, con molti che lodano la capacità di Burton di ricreare la magia del suo lavoro precedente. Gli amanti del suo stile troveranno sicuramente motivi per apprezzare questa nuova avventura.

Il seme del fico sacro

Il 22 giugno, Sky Cinema Due presenterà “Il seme del fico sacro”, un film diretto da Mohammad Rasoulof, candidato all’Oscar come miglior film internazionale e vincitore del premio speciale della giuria a Cannes nel 2024. Ambientato in Iran, il film affronta le sfide di una società oppressa, raccontando la storia di una famiglia che cerca di far sentire la propria voce in un contesto di repressione.

La narrazione si concentra sulla lotta delle nuove generazioni contro il controllo autoritario, offrendo uno spaccato della vita in un paese in crisi. La pellicola è destinata a suscitare riflessioni profonde e potrebbe rivelarsi un’esperienza cinematografica intensa, capace di coinvolgere il pubblico con la sua tematica attuale e significativa.

Altri film da non perdere a giugno

Il giorno dell’incontro

Il 5 giugno, Sky Cinema Uno trasmetterà “Il giorno dell’incontro”, un film diretto da Jack Huston, che segna il suo esordio alla regia. La trama segue Mikey , un pugile che cerca di riscattarsi dopo aver scontato una pena detentiva. La pellicola esplora il tema della redenzione attraverso il viaggio personale del protagonista, offrendo uno sguardo profondo sulle sfide e le speranze di chi cerca di ricostruire la propria vita.

Predator: Killer of Killers

Il 6 giugno, Disney+ presenterà “Predator: Killer of Killers”, un film d’animazione che si inserisce nell’universo narrativo di Predator. La storia segue tre guerrieri leggendari, ciascuno impegnato in una lotta per la sopravvivenza contro il temuto cacciatore alieno. Diretto da Dan Trachtenberg, il film promette azione e tensione, attirando gli appassionati del genere.

Io sono la fine del mondo

In arrivo il 10 giugno su Sky e Netflix, “Io sono la fine del mondo” ha già attirato l’attenzione del pubblico. Nonostante le critiche ricevute, il film di Gennaro Nunziante, con Angelo Duro nel ruolo principale, ha riscosso un buon successo al botteghino. La pellicola si concentra sull’umorismo del protagonista, ma potrebbe non soddisfare tutti gli spettatori.

Deep Cover – Attori sotto copertura

“Deep Cover – Attori sotto copertura”, in arrivo su Prime Video il 12 giugno, è una commedia d’azione che vede un cast stellare, tra cui Bryce Dallas Howard e Orlando Bloom. La trama ruota attorno a tre attori assunti dalla polizia per un’operazione sotto copertura, portandoli a vivere situazioni inaspettate e divertenti.

We Live In Time – Tutto il tempo che abbiamo

Il 16 giugno, Sky Cinema Uno presenterà “We Live In Time”, un film drammatico diretto da John Crowley. La storia, che ruota attorno a una relazione complessa tra i protagonisti Almut e Tobias , promette di coinvolgere il pubblico con la sua autenticità e profondità emotiva.

Kraven – Il cacciatore

Infine, il 27 giugno, Prime Video rilascerà “Kraven – Il cacciatore”, un film che fa parte dell’universo Marvel-Sony. Con Aaron Taylor-Johnson nel ruolo principale, la pellicola racconta l’origine del personaggio di Sergei Kravinoff. Nonostante le aspettative, il film potrebbe risultare godibile per i fan, ma non si preannuncia come un capolavoro.

Con una selezione così variegata di film in arrivo, il mese di giugno si preannuncia ricco di emozioni e storie coinvolgenti da scoprire.

