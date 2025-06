Giovanni Esposito al BCT Festival: il futuro di “Stasera tutto è possibile” e il suo nuovo film

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Al BCT Festival di Benevento 2025, Giovanni Esposito ha condiviso con i giornalisti le sue esperienze legate al programma “Stasera tutto è possibile” e ha parlato del suo nuovo film “Nero“, in cui recita insieme alla moglie Susy Del Giudice. L’attore napoletano ha rivelato se sarebbe disposto a tornare nel cast del popolare game show di Rai 2 e ha descritto le emozioni vissute durante le riprese.

Giovanni Esposito: un’esperienza indimenticabile con “Stasera tutto è possibile”

Giovanni Esposito si è mostrato entusiasta nel raccontare la sua esperienza all’interno del programma “Stasera tutto è possibile“, condotto da Stefano De Martino. Il game show ha raggiunto un grande successo, diventando uno dei programmi più seguiti della rete. L’attore ha descritto il clima di convivialità che si respira negli studi, paragonando il lavoro con De Martino a una cena tra amici. Ha affermato: “Fare Stasera tutto è possibile è stato un divertimento totale. Lavorare con Stefano è come stare a cena con gli amici e divertirti. Non ti rendi conto delle telecamere accese e inizi a giocare”.

Esposito ha anche raccontato un episodio divertente accaduto durante una puntata speciale di “Affari Tuoi“, dove, nonostante non fossero negli studi di “Stasera tutto è possibile“, il gruppo si sentiva così a proprio agio da dimenticare la presenza delle telecamere. Questo spirito di leggerezza e divertimento ha reso il programma un appuntamento amato dal pubblico, e l’attore ha espresso la sua speranza di rivedere il format anche nella prossima stagione.

La possibilità di un ritorno: le condizioni di Giovanni Esposito

Interrogato sulla possibilità di tornare per una terza edizione di “Stasera tutto è possibile“, Giovanni Esposito ha chiarito che la sua partecipazione dipenderebbe dalla riconferma di Stefano De Martino come conduttore. Ha dichiarato: “Se non ci sarà Stefano a condurre, allora, no, perché ora come ora non vorrei”. Questo legame di amicizia e rispetto tra i due è evidente, e l’attore ha sottolineato l’importanza di avere De Martino al timone del programma per rendere l’esperienza altrettanto piacevole.

Quando gli è stato chiesto se potesse prendere il posto di De Martino, Esposito ha risposto con umorismo, affermando che preferirebbero averlo come “rompiscatole” piuttosto che come conduttore. Questo scambio di battute ha messo in luce non solo la sua simpatia, ma anche il forte legame che si è creato tra i membri del cast e la squadra di produzione.

Un nuovo progetto cinematografico: “Nero” e la collaborazione con Susy Del Giudice

Oltre a parlare di “Stasera tutto è possibile“, Giovanni Esposito ha presentato il suo nuovo film “Nero“, in cui recita al fianco della moglie Susy Del Giudice. L’attore ha condiviso le emozioni che ha provato nel lavorare con lei, rivelando che la sua felicità per il successo del programma è stata accompagnata da un invito a non esagerare. Susy ha confermato che, sebbene fosse felice per il marito, lo incoraggiava a mantenere un equilibrio.

I due attori hanno anche accennato a un progetto che avevano proposto anni fa alla Gialappa’s, un programma che avrebbe dovuto richiamare la coppia iconica formata da Sandra e Raimondo, ma ambientato in un contesto napoletano. Sebbene il progetto non sia mai decollato, il loro desiderio di lavorare insieme rimane vivo.

La presenza di Giovanni Esposito al BCT Festival di Benevento ha offerto un’opportunità unica per conoscere meglio il suo mondo professionale e personale, rivelando un artista appassionato e legato alle sue radici.

