Giovanni Ciacci esprime la sua delusione per l’assenza di invito a Sognando Ballando

Giovanni Ciacci, noto stylist e personaggio televisivo, ha recentemente manifestato la sua delusione per non essere stato invitato alla trasmissione Sognando Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci. Durante la puntata di La volta buona, condotta da Caterina Balivo, Ciacci ha colto l’occasione per esprimere il suo disappunto, rivelando di sentirsi trascurato e amareggiato. Questo episodio ha suscitato l’interesse del pubblico, soprattutto in vista dell’incontro di tennis tra Musetti e Alcaraz, che ha portato alla chiusura anticipata della trasmissione.

La delusione di Ciacci per l’assenza di invito

Durante la trasmissione, Giovanni Ciacci ha dichiarato: “Io so che in questi giorni è molto difficile raggiungere Milly… Sono molto amareggiato perché non mi ha invitato…”. Le sue parole rivelano un forte senso di esclusione, evidenziando come la mancanza di un invito possa influenzare la percezione di un professionista nel mondo dello spettacolo. Ciacci ha sottolineato che la sua partecipazione a Ballando con le stelle in passato è stata significativa e ha ritenuto che il suo contributo avrebbe dovuto garantirgli un posto nel cast di Sognando Ballando.

Caterina Balivo, visibilmente imbarazzata, ha cercato di capire le ragioni di Ciacci, chiedendogli perché pensasse di meritare un invito. La risposta dello stylist è stata chiara: “In quella trasmissione ho dato una fetta di cuore… Ho cambiato le regole internazionali e mondiali di quel programma, e non sono stato invitato…”. Questa affermazione mette in luce il suo desiderio di essere riconosciuto non solo come un partecipante, ma come un innovatore nel format.

La difesa di Caterina Balivo e il ruolo di Milly Carlucci

Caterina Balivo ha cercato di difendere Milly Carlucci, spiegando che Sognando Ballando è un evento che invita principalmente i vincitori delle edizioni passate. Ha affermato: “Non è che si invitano tutti…”. Questa osservazione ha messo in evidenza la selettività del programma, che tende a premiare chi ha avuto un successo comprovato nel passato.

Nonostante le parole di Balivo, Ciacci ha continuato a sostenere la sua posizione, affermando che la sua partecipazione a Ballando con le stelle ha avuto un impatto significativo. Ha dichiarato: “Mi dispiace perché dopo ci ha copiato tutto il Mondo e tu lo sai…”. Questo commento sottolinea la sua convinzione di aver influenzato il format e di meritare un riconoscimento per il suo contributo.

Le parole di Simone Di Pasquale e le prospettive future

Simone Di Pasquale, presente in studio, ha voluto chiarire ulteriormente il concetto di inviti nel programma di Milly Carlucci. Ha spiegato che la mission del programma è quella di trovare nuovi ballerini professionisti da inserire nel cast fisso di Ballando con le stelle. Ha affermato: “Oggi l’aspetto più importante è quello di trovare i ballerini professionisti da inserire nel cast fisso della prossima edizione di Ballando con le stelle… E poi Milly Carlucci sta invitando via, via dei personaggi…”.

Queste parole hanno aperto a nuove possibilità per Ciacci, suggerendo che, nonostante la sua attuale esclusione, potrebbe esserci spazio per lui in future puntate. La presentatrice di La volta buona ha anche ricordato che stasera, durante Sognando Ballando, ci sarà un ospite d’eccezione: Francesco Totti. Questo annuncio ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse alla serata, mentre il pubblico attende di vedere se Milly Carlucci deciderà di invitare Giovanni Ciacci in una delle prossime edizioni del suo show.

