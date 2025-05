Giovanna Civitillo sorprende il pubblico con un’insalata di primavera dal sapore unico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giovanna Civitillo, volto amato del programma “È sempre mezzogiorno” di Rai 1, continua a incantare il pubblico con le sue ricette originali. Nella rubrica “Gira e va“, dedicata alle sagre e alle tradizioni culinarie italiane, ha recentemente proposto un’insalata di primavera che ha catturato l’attenzione di tutti. Questo piatto fresco e colorato è perfetto per la stagione calda e ha dimostrato di essere un’ottima scelta per chi cerca un pasto leggero e gustoso.

La ricetta dell’insalata di primavera

Durante una puntata particolarmente vivace del programma, Giovanna ha presentato una ricetta che ha sorpreso anche i più scettici riguardo alle verdure. L’insalata di primavera è un mix di ingredienti freschi e nutrienti, che si prepara in pochi minuti. Gli ingredienti principali includono 250 g di patate lesse, 200 g di fagiolini già lessati, 80 g di spinacini freschi, 2 carciofi crudi affettati sottili, 1 cipollotto, 10 ravanelli e 100 g di primosale a cubetti. Gli ingredienti vengono uniti in una grande ciotola e mescolati delicatamente per preservare la consistenza delle verdure e del formaggio.

Questa insalata non è solo un piatto semplice, ma un vero e proprio capolavoro di equilibrio. La combinazione di colori e sapori rende il piatto visivamente accattivante e appetitoso, perfetto per chi desidera un pranzo leggero o una cena all’aperto. La freschezza degli ingredienti, unita alla facilità di preparazione, la rende ideale anche per picnic e buffet estivi.

La salsa che fa la differenza

Il segreto del successo di questa insalata risiede nella salsa che la accompagna. Per prepararla, sono necessari 150 g di pisellini lessati, 100 g di yogurt greco, il succo e la scorza di un limone, olio extravergine d’oliva q.b., sale, pepe e aneto fresco. Frullando tutti gli ingredienti con un mixer a immersione, si ottiene una crema vellutata e profumata, dal sapore fresco e delicato. L’aggiunta di una generosa manciata di aneto tritato conferisce al piatto un aroma unico, rendendolo ancora più invitante.

Questa salsa ai piselli, così insolita, ha conquistato anche gli chef presenti in studio, dimostrando che anche le ricette più semplici possono avere un tocco di originalità. La versatilità dell’insalata la rende perfetta per diverse occasioni, sia per un pranzo in famiglia che per una cena con amici.

La spontaneità di Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo non è solo una cuoca talentuosa, ma anche una persona capace di trasmettere allegria e leggerezza. Anche quando si trova ai fornelli, riesce a coinvolgere il pubblico con il suo entusiasmo e la sua spontaneità. Recentemente, mentre preparava un rösti irlandese, ha affrontato un piccolo imprevisto legato a un dolore alla spalla, ma non si è lasciata scoraggiare. Ha continuato a sorridere e a cucinare, dimostrando la sua determinazione e ricevendo il plauso del pubblico e della conduttrice Antonella Clerici.

Nonostante alcune polemiche sui social riguardo al suo legame con Amadeus, Giovanna ha scelto di non alimentare discussioni. La sua priorità è far parlare i fatti: le sue rubriche, la sua simpatia naturale e ora anche un’insalata che potrebbe diventare virale. Con il suo stile unico e la sua capacità di rendere ogni piatto speciale, Giovanna Civitillo continua a conquistare il cuore di molti telespettatori.

