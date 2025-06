Giorni di tuono 2: il sequel del film cult degli anni ’90 potrebbe diventare realtà

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per un possibile sequel di “Giorni di tuono” sta crescendo, grazie a nuove informazioni che riaccendono l’interesse attorno a questo progetto. Il film originale, uscito nel 1990 e diretto da Tony Scott, ha visto Tom Cruise nei panni di Cole Trickle, un giovane pilota determinato a farsi strada nel mondo della NASCAR. Accanto a lui, un cast stellare composto da Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid, Michael Rooker, John C. Reilly e Cary Elwes ha contribuito a rendere il film un classico del genere. Le recenti dichiarazioni di figure chiave del settore suggeriscono che il sequel potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.

Le prime indiscrezioni sul sequel

Le prime notizie riguardanti “Giorni di tuono 2” sono emerse nel novembre 2024, quando si è diffusa la notizia di un incontro tra Tom Cruise e Paramount Pictures. Questo incontro ha suscitato entusiasmo tra i fan, poiché rappresenta un passo significativo verso la realizzazione del progetto. Nel maggio 2025, Cruise ha confermato che il sequel è ancora oggetto di discussione, anche se non è stato ufficialmente annunciato. La possibilità di un ritorno di Cole Trickle sul grande schermo ha catturato l’immaginazione di molti, alimentando speranze e speculazioni.

Jeff Gordon e il suo supporto al progetto

Un importante sostenitore del sequel è Jeff Gordon, una leggenda della NASCAR e amico di lunga data di Tom Cruise. In un’intervista con Road & Track, Gordon ha rivelato di aver avuto un incontro con l’attore sul set di “Mission: Impossible”. Durante questa conversazione, Cruise gli ha assicurato che il sequel si farà: “La prima cosa che Tom mi ha detto è stata: ‘Lo faremo. Giorni di tuono 2 si farà’. Anche Rick Hendrick è con noi. Hendrick Motorsports fu fondamentale nel primo film, e ci piacerebbe replicare l’esperienza”. Queste parole hanno riacceso le speranze dei fan e degli appassionati di NASCAR, che vedono nel sequel un’opportunità per riportare l’attenzione su questo sport.

L’impatto del film originale sulla NASCAR

Jeff Gordon ha anche sottolineato l’importanza che il film originale ha avuto per la NASCAR negli anni ’90. “Guardate cosa ha significato il film originale per questo sport. Credo davvero che un sequel potrebbe avere lo stesso effetto anche oggi”, ha dichiarato. Il primo “Giorni di tuono” ha contribuito a far conoscere la NASCAR a un pubblico più ampio, portando nuovi fan e aumentando l’interesse per le gare. Un sequel potrebbe ripetere questo successo, attirando l’attenzione su un settore che continua a evolversi e a cercare nuovi modi per coinvolgere il pubblico.

Dettagli sul cast e sulla produzione

Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali riguardo al cast, alla regia o alla data di inizio delle riprese di “Giorni di tuono 2”. Tuttavia, le dichiarazioni di Jeff Gordon e l’interesse manifestato da Tom Cruise suggeriscono che il progetto potrebbe presto passare dalla fase di sviluppo a quella di produzione attiva. I fan sono in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando di rivedere Tom Cruise nei panni di Cole Trickle e di scoprire quali nuovi personaggi potrebbero unirsi al cast. Con l’entusiasmo crescente attorno al progetto, il sequel di “Giorni di tuono” potrebbe diventare una realtà concreta nei prossimi mesi.

