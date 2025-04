Gino & Friends: il nuovo film d’animazione italiano in arrivo a maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’industria dell’animazione italiana si prepara a un nuovo trionfo con l’uscita di “Gino & Friends”, un film che promette di catturare l’attenzione del pubblico a partire dall’8 maggio 2025. Ambientato nella storica città di Roma, questo progetto rappresenta un’importante produzione nostrana, che si propone di unire avventura, comicità e un messaggio sociale profondo. La storia ruota attorno a Gino, un coccodrillo emarginato, e alle sue avventure con un gabbiano eccentrico e una gatta coraggiosa.

La trama di Gino & Friends

La narrazione di “Gino & Friends” si sviluppa attorno a Gino, un coccodrillo che vive nel Tevere, il fiume che attraversa Roma. Cresciuto in un ambiente ostile, Gino si sente escluso dagli altri animali che popolano le sponde del fiume. La sua vita cambia quando incontra Thomas, un gabbiano dal carattere vivace e stravagante. Insieme, i due intraprendono un viaggio che non solo li porterà a scoprire se stessi, ma anche a formare un legame indissolubile.

Durante il loro percorso, Gino e Thomas incontrano Claire, una gatta indipendente e coraggiosa, che si unisce a loro nella loro avventura. I tre amici si trovano a fronteggiare un nemico temibile: Willow, il capo dei ratti, che sta tramando un piano malefico per sterminare l’umanità e conquistare Roma. Questa minaccia costringe i protagonisti a lottare per salvare la loro città e, nel processo, a scoprire il vero significato dell’amicizia e del coraggio.

Il team di produzione

“Gino & Friends” è diretto da Marco Storani, un professionista del settore che ha anche curato la fotografia e supervisionato l’animazione del film. L’idea originale è frutto della creatività di Valentino Grassetti e Firmino Pasquali, con la sceneggiatura scritta dallo stesso Grassetti. Il team di produzione è composto da esperti del settore, tra cui Rodolfo Broccolini per la scenografia, Simona Cornacchia per la direzione artistica e grafica, e Silvia Leonetti e Stefano Switala per la colonna sonora. Gli effetti sonori sono stati curati da Alessio Giorgianni, mentre l’animazione è stata realizzata dal MMC Studio di Jesi, noto per il suo impegno nella creazione di contenuti di alta qualità.

Un messaggio sociale e culturale

Oltre a intrattenere, “Gino & Friends” si propone di trasmettere un messaggio sociale significativo. La storia affronta temi come l’emarginazione, l’amicizia e il coraggio di affrontare le avversità. Attraverso le avventure di Gino, Thomas e Claire, il film invita il pubblico a riflettere sull’importanza dell’inclusione e della solidarietà, valori fondamentali in una società sempre più complessa.

Con l’uscita di “Gino & Friends”, l’Italia si riafferma come un attore di primo piano nel panorama dell’animazione mondiale, seguendo il successo di “Luca” della Pixar. Questo nuovo film rappresenta un’opportunità per il pubblico di scoprire storie originali e personaggi affascinanti, tutti ambientati in una delle città più belle e storiche del mondo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!