Gilles Rocca: il calciatore del cinema che rifiuta compromessi e avanza con determinazione

Gilles Rocca, noto attore e calciatore, ha fatto il suo ritorno sul grande schermo all’inizio di aprile con il film “L’ultima sfida”, un’opera diretta da Antonio Silvestre. In questo lungometraggio, Rocca interpreta un calciatore ambizioso, un ruolo che riflette la sua personalità nella vita reale: un uomo risoluto e senza compromessi. La sua recente intervista al settimanale Oggi offre uno spaccato della sua carriera e dei principi che lo guidano.

La nuova avventura cinematografica

“L’ultima sfida” rappresenta il primo lungometraggio di Antonio Silvestre, un progetto che ha attirato l’attenzione per la sua trama avvincente e i personaggi ben delineati. Gilles Rocca, insieme a Michela Quattrociocche e Chiara Iezzi, dà vita a un calciatore che lotta per raggiungere il successo. La scelta di interpretare un ruolo così vicino al mondo dello sport non è casuale, dato che Rocca ha sempre dimostrato una forte passione per il calcio. La sua carriera nel cinema è caratterizzata da ruoli che richiedono non solo talento attoriale, ma anche una certa dose di autenticità, qualità che Rocca riesce a trasmettere con naturalezza.

I compromessi rifiutati

Nel corso dell’intervista, Gilles Rocca ha condiviso esperienze significative che hanno segnato il suo percorso professionale. Ha raccontato di un episodio in cui un regista gli propose di incontrarlo a casa per discutere di una sceneggiatura. Questa situazione ha evocato in lui le difficoltà che molte donne affrontano nel settore, dove le avances inopportune possono essere comuni. Rocca ha sottolineato la sua ferma posizione nel rifiutare compromessi, affermando: «Mi sono sentito come si sentono tante donne con alcuni produttori o registi».

Un altro momento cruciale che ha condiviso riguarda un’offerta inaspettata ricevuta in un contesto poco convenzionale: «Mi staccarono degli assegni, con sopra scritta una cifra alta, in un bagno di una discoteca: li ho strappati davanti a chi l’ha fatto perché non sono in vendita». Questa testimonianza mette in luce il suo impegno a mantenere l’integrità personale e professionale, un valore che ha guidato le sue scelte nel corso degli anni.

La determinazione come chiave del successo

Gilles Rocca ha spiegato come la sua determinazione e il rifiuto di accettare compromessi abbiano portato a risultati positivi nella sua carriera. Ha affermato: «La vita è incredibile. Ogni volta che ho avuto queste proposte indecenti, subito dopo mi hanno offerto un lavoro o qualcosa di significativo, quasi a voler dire ‘Hai fatto la scelta giusta’». Questo approccio ha non solo rafforzato la sua reputazione nel settore, ma ha anche dimostrato che le scelte etiche possono portare a opportunità gratificanti.

L’attore ha concluso l’intervista con una riflessione sulla sua carriera e sulle sfide affrontate, evidenziando come ogni “no” pronunciato abbia contribuito a costruire un percorso professionale solido e rispettato. La sua storia è un esempio di come la determinazione e l’integrità possano fare la differenza nel mondo del cinema e oltre.

