Gil Junger annuncia una trilogia di sequel per il cult “10 cose che odio di te”

Il regista Gil Junger, noto per il film cult “10 cose che odio di te“, ha recentemente rilasciato un’intervista a People, svelando i dettagli di un progetto atteso da molti fan: una trilogia di sequel del celebre teen movie del 1999. In collaborazione con il produttore Andrew Lazar, Junger ha confermato che il lavoro è già in corso e ha rivelato i titoli dei tre nuovi capitoli che comporranno questa nuova avventura cinematografica.

I titoli dei sequel e il loro sviluppo

I tre sequel della saga si intitoleranno “10 cose che odio degli appuntamenti“, “10 cose che odio del matrimonio” e “10 cose che odio dei figli“. Junger ha dichiarato che il primo film della trilogia, “10 cose che odio degli appuntamenti“, è ufficialmente in fase di lavorazione. Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che attendono con curiosità di scoprire come si evolveranno le storie dei personaggi amati nel film originale.

Il regista ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la connessione con il film originale, e questo si riflette nella sua volontà di coinvolgere il cast originale, se possibile. Junger ha affermato: “Se questa idea piace al cast originale, e posso avere dei cameo o addirittura ruoli veri, mi piacerebbe tantissimo”. Questo lascia aperta la possibilità di rivedere attori come Julia Stiles, che interpretò Kat, e Larry Miller, che vestì i panni del padre di Kat.

Il ricordo di Heath Ledger e il tributo nella trilogia

Un tema ricorrente nell’intervista è stato il ricordo di Heath Ledger, l’attore che interpretò Patrick Verona nel film originale, scomparso prematuramente nel 2008. Julia Stiles ha recentemente condiviso i suoi pensieri su Ledger, evidenziando l’impatto duraturo che ha avuto sulla sua vita e sulla sua carriera. Junger ha confermato che i sequel offriranno l’opportunità di rendere omaggio a Ledger, affermando: “Penso sia un’idea bellissima e la mia risposta è sì. Heath merita di essere amato”. Questo tributo potrebbe aggiungere una dimensione emotiva alla trilogia, rendendo omaggio a un attore che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan.

La disponibilità del film originale e l’attesa per i sequel

“10 cose che odio di te” è stato un grande successo al momento della sua uscita e ha continuato a guadagnare popolarità nel corso degli anni. Inizialmente disponibile su Netflix, il film è ora accessibile su Disney+, dove i nuovi spettatori possono scoprire la storia di Kat Stratford e Patrick Verona. Con l’annuncio della trilogia, i fan possono rivivere le emozioni del film originale mentre si preparano a seguire le nuove avventure dei personaggi che hanno amato.

Con i lavori già in corso e l’entusiasmo crescente, la trilogia di “10 cose che odio di te” promette di essere un evento cinematografico atteso, capace di attrarre sia i fan di lunga data che le nuove generazioni.

