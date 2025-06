Giffoni Film Festival 2025: Un viaggio nel tema “Diventare umani” con eventi imperdibili

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Giffoni Film Festival, uno dei festival cinematografici più attesi in Italia, si prepara a celebrare la sua 55esima edizione dal 17 al 26 luglio 2025 a Giffoni Valle Piana. Con il tema “Becoming Human – Diventare umani“, il festival promette un programma ricco di film, incontri con talenti e eventi speciali, tutti focalizzati su questioni che toccano da vicino le nuove generazioni. La manifestazione, sostenuta dalla Regione Campania e riconosciuta con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si propone di essere un punto di riferimento per i giovani e di stimolare riflessioni importanti attraverso il linguaggio del cinema.

Giffoni: Un festival per le nuove generazioni

Il Giffoni Film Festival ha sempre avuto come obiettivo principale quello di ascoltare e rappresentare le aspirazioni delle nuove generazioni. Claudio Gubitosi, fondatore e ideatore del festival, ha dichiarato che Giffoni è un simbolo di amore e rispetto per i giovani, un luogo dove si può esprimere la necessità di pace e rispetto delle regole. Il direttore generale, Jacopo Gubitosi, ha aggiunto che il festival non è solo un evento cinematografico, ma una vera e propria comunità che crea legami e opportunità per i ragazzi. La manifestazione si propone di lasciare un segno profondo nella vita dei partecipanti, generando passione e futuro.

Il programma di Giffoni 2025: Film e anteprime

Il programma di quest’anno è ricco di eventi e film di qualità. Sono previsti 99 film in concorso provenienti da tutto il mondo, con la partecipazione di 50 registi internazionali. Tra le anteprime più attese, il festival aprirà il 17 luglio con “Unicorni” di Michela Andreozzi, seguito da “Tutta colpa del rock” il 19 luglio e “I Puffi – Il film” il 20 luglio. Il 21 luglio sarà presentato “Esprimi un desiderio“, mentre il 22 luglio sarà la volta di “Grand Prix“. Infine, il 25 luglio si attende l’anteprima di “Troppo Cattivi 2“. Ogni film sarà accompagnato da incontri con i registi e gli attori, offrendo ai giurati l’opportunità di interagire direttamente con i talenti del cinema.

Eventi speciali e incontri con i talenti

Oltre alle proiezioni, il Giffoni Film Festival offre una serie di eventi speciali che vedranno la partecipazione di ospiti di spicco. Il 18 luglio, la nuova serie Netflix “RIV4LI” sarà presentata insieme a “Per te“, il film di Alessandro Aronadio. Il 19 luglio, un evento speciale dedicato a “I Cesaroni – Il ritorno” vedrà la presenza di Claudio Amendola e altri attori. Il 20 luglio, il festival ospiterà la presentazione di “40 secondi“, un film ispirato alla tragica vicenda di Willy Monteiro. Altri eventi includeranno la proiezione di “Dora“, la nuova serie animata, e la presenza di Tim Burton, che presenterà la seconda stagione di “Mercoledì“.

I film in concorso: Tematiche attuali

I film in concorso affronteranno temi di grande rilevanza sociale, come il passaggio all’età adulta, le relazioni familiari e l’accettazione di sé. Antonia Grimaldi, della direzione artistica del festival, ha evidenziato l’importanza di esplorare la responsabilità genitoriale di fronte ai crimini commessi dai figli. Con oltre 2500 produzioni preselezionate, il festival si impegna a offrire il meglio del cinema internazionale, con giurie pronte a valutare e premiare i vincitori del Gryphon Award.

Workshop e opportunità di formazione

Il Giffoni Film Festival non si limita a proiezioni e incontri, ma offre anche workshop per aspiranti attori e professionisti del settore. Grandi nomi del cinema e della musica parteciperanno a sessioni formative, condividendo le loro esperienze e competenze. Tra gli ospiti, Francesca Chillemi, Toni Servillo, Ornella Muti e Paolo Sorrentino. I workshop saranno un’opportunità unica per 140 giovani talenti di mettersi alla prova e apprendere dai migliori del settore.

Impact! e il dialogo intergenerazionale

La sezione IMPACT! del festival rappresenta un’importante piattaforma di dialogo tra giovani e figure di spicco della società. Ospiti come la famiglia di Giulio Regeni, la giornalista Giovanna Botteri e il cantautore Nek parteciperanno a incontri significativi. Questi momenti di confronto mirano a stimolare riflessioni e discussioni su temi attuali, coinvolgendo oltre 200 giovani in un dialogo costruttivo.

Giffoni Street Fest: Un festival per famiglie

Il Giffoni Street Fest 2025 arricchirà ulteriormente l’esperienza del festival, offrendo eventi dedicati al teatro, al gioco e all’inclusione. Il Giardino degli Aranci sarà il cuore pulsante di attività quotidiane, con spazi dedicati alla narrazione e al cinema. Il “Posto delle Favole” incanterà grandi e piccini con storie in linea con il tema del festival, mentre il Giffoni Food Show porterà il mondo del food & beverage al centro dell’attenzione.

Il Giffoni Film Festival 2025 si preannuncia come un evento imperdibile, capace di unire cinema, cultura e opportunità per i giovani, in un contesto di grande valore sociale e artistico.

