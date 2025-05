Gianni Zanasi inizia le riprese di “È andata così”: un film tra relazioni e crisi familiari

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il cinema italiano, nonostante le difficoltà che sta affrontando, continua a produrre opere interessanti. Tra i progetti in fase di realizzazione si distingue “È andata così“, il nuovo film diretto da Gianni Zanasi. Con un cast di attori di spicco, tra cui Michele Riondino, Valerio Mastandrea, Valentina Lodovini e Leonardo Lidi, le riprese sono imminenti e si svolgeranno in diverse location, tra cui Roma e la Tuscia. Di seguito, una panoramica dettagliata sul film, il suo cast e la trama.

Il cast e la produzione di “È andata così“

“È andata così” è un progetto che vede la collaborazione di Gianni Zanasi, il quale ha scritto il film insieme a Michele Pellegrini e Giacomo Ciarrapico. La direzione della fotografia è affidata a Vladan Radovic, mentre la scenografia è curata da Tonino Zera. I costumi sono realizzati da Olivia Bellini, e il suono in presa diretta è gestito da Fabio Conca. Il casting è stato effettuato da Marco Matteo Donat-Cattin e Federica Baglioni, mentre Massimo Monachini ricopre il ruolo di produttore esecutivo. Le riprese sono programmate dal 23 giugno all’8 agosto e si svolgeranno in diverse aree, tra cui Roma, Tuscania e altre località della Tuscia.

La trama di “È andata così“

La storia ruota attorno a Cecilia, interpretata da Valentina Lodovini, una donna forte e appassionata che si trova a dover affrontare una crisi inaspettata. Con due figli a carico e tre relazioni fallite alle spalle, Cecilia decide di chiedere aiuto agli uomini che hanno segnato la sua vita. Tra questi ci sono Christophe, interpretato da Valerio Mastandrea, il suo primo grande amore e padre della sua figlia maggiore, un regista teatrale che vive nel ricordo dei suoi successi passati. Guido, interpretato da Leonardo Lidi, è il padre del suo secondo figlio e un ex manager promettente che ha scelto di cambiare vita diventando un rider. Infine, Tony, interpretato da Michele Riondino, è un sedicente manager musicale, l’unico uomo che ha sposato Cecilia, per poi lasciarla per un’altra donna.

La trama si sviluppa attorno a questa famiglia allargata, che si ritrova a convivere sotto lo stesso tetto. Insieme, tentano di affrontare la crisi, ma ognuno cerca di trarre vantaggio dalla situazione a scapito degli altri, nonostante ci sia un legame affettivo tra di loro. La storia esplora le complessità delle relazioni umane, mettendo in luce come a volte sia difficile distinguere tra momenti di felicità e di sofferenza.

Il contesto del cinema italiano

Il progetto di Gianni Zanasi si inserisce in un contesto cinematografico italiano che, sebbene stia attraversando una fase critica, continua a produrre opere significative. Gli artisti e i professionisti del settore stanno cercando di affrontare le sfide attuali, portando sul grande schermo storie che riflettono la realtà contemporanea. “È andata così” rappresenta un esempio di come il cinema possa affrontare tematiche profonde e universali, come la famiglia, l’amore e le difficoltà quotidiane. Con un cast di attori talentuosi e una trama avvincente, il film promette di catturare l’attenzione del pubblico e di contribuire al dibattito sulla situazione del cinema in Italia.

