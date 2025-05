Gianna Nannini: Un’estate di concerti e nuove sonorità in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Gianna Nannini, icona della musica rock italiana, si prepara a un’estate ricca di eventi musicali che culmineranno con un attesissimo concerto al Circo Massimo di Roma il 26 giugno. Questo evento segnerà il suo ritorno sul palco dopo un lungo periodo di assenza. La cantante ha rivelato alcuni dettagli in un incontro con la stampa, promettendo sorprese per i fan e un’esperienza unica che unisce il suo repertorio classico a nuove sonorità.

Il concerto al Circo Massimo: un evento imperdibile

Il concerto del 26 giugno al Circo Massimo rappresenta un momento significativo per Gianna Nannini, che ha espresso la sua emozione per il ritorno ai live. Durante l’evento, la cantante non solo eseguirà i suoi brani più amati, ma ha anche in programma una sezione dedicata al “Triangolo del Blues”. Questo segmento del concerto includerà alcuni dei suoi pezzi storici e un nuovo brano, offrendo ai fan un’esperienza intima e coinvolgente. A farle compagnia sul palco ci sarà il suo amico Francesco De Gregori, con il quale duetterà in un’interpretazione di “Baby Blue”, un brano di Bob Dylan. Nannini ha sottolineato come le loro voci si integrino perfettamente, creando un’atmosfera unica che promette di emozionare il pubblico.

La scaletta del concerto seguirà un percorso storico ed emotivo, partendo dagli anni ’80 fino ad arrivare ai giorni nostri. Questo viaggio musicale non solo celebra la carriera di Gianna Nannini, ma offre anche uno spaccato della sua evoluzione artistica nel corso degli anni.

La visione artistica di Gianna Nannini

Gianna Nannini ha sempre avuto una forte connessione con il rock, un genere che considera essenziale per comunicare con il pubblico. Tuttavia, ha notato come il messaggio del rock si sia un po’ affievolito nel panorama musicale attuale. La cantante ha scelto di non omologarsi, mantenendo la sua indipendenza sia nella vita che nella musica. Ha parlato della sua ribellione, che l’ha portata a lasciare casa e a perseguire una carriera musicale autentica, senza compromessi.

Riflettendo sulla musica contemporanea, Nannini ha espresso preoccupazione per la produzione di brani che durano poco, paragonandoli a un “fast food” musicale. Tuttavia, ha notato un cambiamento positivo, con l’emergere di un nuovo cantautorato che rappresenta un’evoluzione piuttosto che un semplice ritorno al passato. Tra i colleghi che ammira, ha citato Brunori Sas e Anna, sottolineando come quest’ultima rappresenti una vera e propria rivoluzione femminile nel panorama musicale.

Nuove uscite e tournée estiva

In attesa dei concerti, Gianna Nannini ha lanciato il suo nuovo singolo “Panorama”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 9 maggio. Questo brano, frutto della collaborazione con Raige, Pacifico e Francesco ‘Katoo’ Catitti, è stato prodotto da Canova e si presenta come un inno all’amore libero e viscerale, evocando l’energia dell’estate. “Panorama” anticipa la tournée estiva “Sei nell’Anima- Festival European Leg”, che vedrà Nannini esibirsi in alcuni dei festival più importanti d’Europa.

Oltre alla data di Roma, la rocker senese ha in programma due speciali concerti: il 17 settembre alla Reggia di Caserta e il 21 settembre all’Arena di Verona, quest’ultimo già sold out. Questi eventi fanno parte di un progetto più ampio, che include l’album “Sei nell’anima”, uscito a marzo, e un film omonimo disponibile su Netflix, ispirato alla sua autobiografia “Cazzi miei”, ripubblicata con il titolo “Sei nell’anima “.

Gianna Nannini ha concluso l’incontro con una nota di leggerezza, affermando che il suo ultimo tour potrebbe essere un’esperienza da vivere anche a 90-95 anni, lasciando intendere che la sua passione per la musica non conosce limiti di età.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!