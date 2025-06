Gianmarco Meo: il percorso dopo Uomini e Donne e i progetti futuri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Gianmarco Meo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha condiviso con noi i suoi pensieri sulla sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, il suo rapporto con Francesca Sorrentino e i suoi progetti futuri. In un’intervista telefonica, Meo ha parlato di come sta affrontando la vita dopo il dating show e delle sue aspirazioni professionali e personali.

Un momento di felicità e nuovi progetti

Gianmarco Meo, classe 2001 e originario di Roma, ha iniziato la nostra conversazione esprimendo la sua soddisfazione per il momento attuale della sua vita. “Sto benissimo e mi sto dedicando soprattutto al lavoro e a me stesso”, ha dichiarato. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha ripreso la sua routine quotidiana, lavorando nel settore della vendita di automobili. Inoltre, ha avviato un’attività di famiglia, un bed and breakfast situato nei pressi di Roma, che ha fondato circa un anno fa. “Nasco come modello e sto continuando su quell’onda”, ha aggiunto, sottolineando il suo desiderio di migliorare anche le sue competenze linguistiche, in particolare l’inglese, e di trasferirsi in Spagna.

Durante il suo percorso nel programma, Gianmarco ha vissuto momenti intensi e, nonostante le difficoltà, ha trovato l’esperienza complessivamente positiva. “Uomini e Donne è stata un’esperienza bella che rifarei, sia da corteggiatore che da tronista”, ha affermato. Ha mantenuto buoni rapporti con la redazione e ha riconosciuto il lavoro che c’è dietro a un percorso così lungo e complesso.

Riflessioni sul trono di Francesca Sorrentino

Il trono di Francesca Sorrentino è stato uno dei più discussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne, e Gianmarco ha condiviso le sue riflessioni su come è andata a finire. Dopo essere stato accusato di non aver rivelato di far parte di un’agenzia di moda, ha visto Francesca uscire dallo studio con Gianluca Costantino, un epilogo che non ha soddisfatto le sue aspettative. “Mi dispiace come è andata per il finale, ma la vita continua”, ha commentato.

Gianmarco ha spiegato che, a suo avviso, Francesca non era pronta a prendere una decisione seria, forse a causa della sua recente relazione con un ex fidanzato. “Io sarei andato oltre se volevo quella persona”, ha affermato, sottolineando che avrebbe voluto approfondire la loro connessione. Ha anche chiarito che non si sentiva obbligato a rivelare la sua affiliazione all’agenzia, considerandola una situazione comune nel mondo della moda.

Progetti futuri e opportunità televisive

Oltre alla sua carriera lavorativa, Gianmarco ha aperto a nuove opportunità nel mondo della televisione. Ha ricevuto proposte per partecipare a reality show, ma ha scelto di non accettarle finora. Tuttavia, ha espresso interesse per programmi come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, ritenendoli esperienze che potrebbero arricchirlo a livello personale. “Farei questi programmi perché ti portano a nuove esperienze di vita”, ha spiegato, evidenziando la sua ambizione e il desiderio di affrontare nuove sfide.

Nonostante le critiche ricevute durante il suo percorso a Uomini e Donne, Gianmarco ha dimostrato una mentalità aperta e costruttiva. “Accetto le critiche perché possono essere formative”, ha detto, riconoscendo le difficoltà che ha affrontato nel programma. Ha anche voluto esprimere gratitudine nei confronti di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti, sottolineando l’importanza del loro supporto nel suo percorso.

Gianmarco Meo si sta quindi concentrando sui suoi progetti lavorativi e personali, con la mente aperta a nuove esperienze e opportunità che potrebbero presentarsi nel suo cammino.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!