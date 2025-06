Matrimonio da sogno a Venezia: Jeff Bezos e Lauren Sanchez celebrano le loro nozze

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Italia continua a essere la meta preferita delle celebrità per celebrare matrimoni da favola, grazie alla sua bellezza storica e al suo fascino romantico. Recentemente, Venezia ha ospitato le nozze di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e della moglie Lauren Sanchez, attirando l’attenzione di media e fan da tutto il mondo. Questo evento ha visto una partecipazione di star di Hollywood e ha sollevato anche alcune polemiche legate all’impatto ambientale dell’evento.

Venezia: palcoscenico di un matrimonio stellare

La laguna di Venezia si è trasformata in un palcoscenico per un matrimonio che ha attirato l’attenzione di molti. Gli ospiti, tra cui nomi illustri come Oprah Winfrey, Eva Longoria, Leonardo Di Caprio con la fidanzata Vittoria Ceretti, Shakira, Mick Jagger, Elton John, Barbra Streisand, Kim Kardashian e Kris Jenner, hanno reso l’evento ancora più esclusivo. La cerimonia, che si è svolta dal 26 al 28 giugno, ha visto la partecipazione di circa 200 invitati e ha richiesto un’organizzazione meticolosa per garantire che tutto fosse perfetto.

Le location scelte per l’evento sono state tra le più prestigiose, con costi che hanno superato le aspettative. Gli organizzatori hanno dovuto affrontare anche le polemiche degli attivisti, che hanno lanciato la campagna “No space for Bezos“, evidenziando le problematiche sociali e ambientali legate all’arrivo di un così alto numero di ospiti. Si stima che circa 80 jet privati e oltre 30 taxi acquatici siano stati utilizzati per trasportare gli invitati, rendendo l’evento non solo un matrimonio, ma anche un’importante manifestazione mediatica.

Altri matrimoni celebri in Italia

L’Italia ha una lunga tradizione di matrimoni da sogno celebrati da celebrità internazionali. Solo lo scorso anno, l’attrice e comica Rebel Wilson ha sposato la moglie Ramona Agruma in un resort di lusso in Sardegna, in una cerimonia intima e riservata. Nel 2022, Portofino ha accolto la famiglia Kardashian-Jenner per il matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker, un evento che ha visto la collaborazione di Dolce&Gabbana per gli abiti degli sposi.

Nel 2017, Jessica Chastain ha detto “sì” all’imprenditore Gian Luca Passi de Preposulo in una cerimonia esclusiva nella cappella di famiglia a Carbonera, in provincia di Treviso. Tra gli invitati, nomi noti come Anne Hathaway ed Emily Blunt hanno partecipato a questo evento che ha suscitato grande interesse. Anche Justin Timberlake e Jessica Biel hanno scelto l’Italia per le loro nozze, celebrando nel 2012 a Borgo Egnazia, in Puglia, una location che ha successivamente ospitato il G7 nel 2024.

Celebrità e matrimoni: un connubio affascinante

Nel 2014, l’Italia ha visto tre matrimoni di alto profilo che hanno catturato l’attenzione globale. Neil Patrick Harris e David Burtka hanno celebrato il loro amore in un castello vicino a Perugia, con una performance esclusiva di Elton John. George Clooney e Amal Alamuddin hanno scelto Venezia per il loro matrimonio civile, costato circa 5 milioni di euro, con ospiti del calibro di Matt Damon e Cindy Crawford.

Sempre nel 2014, Kim Kardashian e Kanye West hanno celebrato le loro nozze nel suggestivo Forte di Belvedere a Firenze, con Andrea Bocelli che ha intonato la marcia nuziale. Anche se il matrimonio è terminato nel 2021, il ricordo della cerimonia rimane vivo. Andrea Bocelli è stato anche l’ospite musicale al matrimonio di Tom Cruise e Katie Holmes nel 2006, celebrato al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano, un’altra location che ha visto passare molte celebrità nel corso degli anni.

L’Italia, con la sua ricca storia e la sua bellezza senza tempo, continua a essere il palcoscenico ideale per matrimoni da sogno, attirando le star di Hollywood e creando eventi memorabili che rimarranno impressi nella memoria collettiva.

