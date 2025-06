Sangiovanni racconta il suo blackout emotivo e il ritorno alla musica: un viaggio di rinascita

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Sangiovanni, il giovane artista emerso dal talent show “Amici”, ha recentemente condiviso la sua esperienza di blackout emotivo durante un’intervista nel podcast “Supernova” condotto da Alessandro Cattelan. Questo momento difficile lo ha portato a una pausa dalla scena musicale lo scorso anno, un periodo che ha rivelato le sfide legate al successo precoce e alle aspettative che ne derivano. La sua storia offre uno spaccato sincero sulle pressioni del mondo dello spettacolo e sull’importanza del benessere mentale.

Il momento di fermarsi: la mancanza di energia

Durante l’intervista, Sangiovanni ha spiegato il motivo della sua decisione di prendersi una pausa. “Io mi sono fermato per mancanza di energia“, ha dichiarato. Il giovane cantante ha rivelato di sentirsi scarico sia fisicamente che mentalmente, incapace di portare avanti il suo lavoro con la gioia che lo contraddistingueva. Dopo il successo ottenuto ad “Amici”, dove si era fatto notare a soli 17 anni, la sua vita è cambiata drasticamente. La pressione e le aspettative crescenti hanno reso difficile per lui gestire la carriera da adolescente. “Volevo fare le cose di un diciassettenne, ma era difficile”, ha aggiunto, sottolineando il conflitto tra la sua età e le responsabilità che si era trovato a dover affrontare.

L’esposizione e le aspettative: un peso difficile da sostenere

Sangiovanni ha descritto come l’esposizione continua e le aspettative elevate abbiano influito sul suo stato d’animo. “Ho iniziato a fare le cose che amo, cioè la musica, ma sono arrivato a un momento in cui ero più debole”, ha affermato. Le critiche e il giudizio del pubblico hanno contribuito a creare un senso di disagio profondo, portandolo a sentirsi triste e in difficoltà anche nelle interazioni sociali. “Mi rattristavo e mi veniva da piangere. Mi sentivo male a stare con la gente”, ha confessato. Questo stato di malessere ha minato la sua autopercezione, facendolo sentire inadeguato nonostante il suo successo.

La ricerca di nuove energie: musica e terapia

Per affrontare questo periodo buio, Sangiovanni ha trovato conforto nella musica e nella terapia. “Mi hanno aiutato la musica, la terapia. Continuo ancora a farla”, ha spiegato, evidenziando l’importanza di conoscere sé stessi e di sviluppare empatia verso gli altri. La sua esperienza dimostra come la sensibilità e la consapevolezza siano fondamentali per affrontare le sfide della vita. “Impariamo tutti a essere più sensibili”, ha aggiunto, sottolineando un messaggio di crescita personale e collettiva.

Un nuovo inizio: il ritorno con nuova musica

Sangiovanni ha scelto di tornare sulla scena musicale con una nuova consapevolezza e una rinnovata energia. Dopo il brano “Luci allo xeno”, pubblicato ad aprile, ha lanciato “Veramente”, il suo secondo singolo. Questa nuova canzone rappresenta una svolta artistica più matura e personale, riflettendo il suo percorso di rinascita interiore. Presentata durante una live session intima con i fan, “Veramente” mescola sonorità elettro-pop e dance, accompagnata da un testo che parla di cambiamento e crescita. Questo ritorno non è solo musicale, ma segna anche un passo importante nella sua vita, un segnale di resilienza e rinnovamento.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!