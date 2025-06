Venezia si prepara a ospitare il matrimonio di Jeff Bezos: lusso e sicurezza al centro dell’evento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In un contesto di grande attesa, Venezia si trasforma in un palcoscenico di lusso in occasione delle nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez. La città lagunare, nota per la sua bellezza senza tempo, si prepara ad accogliere non solo star internazionali ma anche yacht straordinari, veri e propri simboli di opulenza. Gli eventi si svolgeranno dal 26 al 28 giugno 2025, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla privacy, vista l’importanza dei nomi coinvolti.

Yacht di lusso e ospiti illustri

Venezia si arricchisce di yacht straordinari, tra cui il Kismet, lungo 122 metri e progettato da Lürssen. Questo yacht, con la sua prua ornata da un giaguaro in acciaio brunito, rappresenta un esempio di perfezione nautica. A bordo, Shahid Khan, noto imprenditore miliardario e proprietario dei Jacksonville Jaguars e del Fulham FC, ha creato un ambiente di lusso ineguagliabile. Tra le caratteristiche spiccano una spa da sette stelle, una sala yoga con un Buddha fluttuante e un cinema subacqueo che farebbe invidia a qualsiasi festival di Cannes. Ogni cabina è ispirata a una maison di alta moda, arricchita da materiali pregiati come vetri Lalique e tessuti Hermès.

Accanto a questo, l’eleganza di Arience, ex Excellence V, accoglie Bill Miller, investitore storico di Amazon e pioniere nel campo delle criptovalute. Con i suoi 61 metri di design raffinato, offre un beach club con vista sull’acqua e un cinema privato. Non da meno, lo yacht italiano Eleni, lungo 50 metri e firmato da Luca Dini, si distingue per le sue scenografie floreali e una lista di water toys che farebbe invidia a Hollywood. Tra i nomi che potrebbero salire a bordo, si vocifera di celebrità come Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio e Kim Kardashian, rendendo l’evento ancora più atteso.

Cambiamenti nei piani del matrimonio

Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno subito alcune modifiche rispetto ai piani iniziali. Originariamente previste in un luogo diverso, ora si svolgeranno all’Arsenale, un’area storica di Venezia, con eventi blindati e un numero selezionato di circa 200 ospiti. Per motivi di sicurezza, gli organizzatori hanno previsto l’arrivo di oltre 90 jet privati, rendendo la città un punto di riferimento per l’alta società. La coppia ha scelto di alloggiare all’Aman Venice, un hotel di lusso che ha ospitato anche altre celebrità, riservando anche il Gritti Palace per i propri invitati.

I festeggiamenti si articoleranno in tre atti, con eventi previsti in una villa sull’isola di San Giorgio Evangelista, in una blindatissima Fondazione Giorgio Cini e al teatro Verde sull’isola di San Giorgio Maggiore. Qui è atteso anche Matteo Bocelli, che contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più magica.

Sicurezza e preparativi per l’evento

La sicurezza è una priorità assoluta per il matrimonio di Jeff Bezos. Sono stati assoldati ex Marines e professionisti della sicurezza italiani per garantire la protezione degli ospiti e la tranquillità dell’evento. I punti sensibili della città, inclusi gli hotel e gli yacht, saranno presidiati per prevenire qualsiasi imprevisto. La presenza di un team di sicurezza altamente qualificato, in coordinamento con le autorità locali, sottolinea l’importanza di questo evento.

In un comunicato, gli organizzatori hanno chiarito che il loro obiettivo non è quello di “prendere possesso” di Venezia, ma di rispettare la città e ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente locale. Con oltre 24 anni di esperienza nell’organizzazione di eventi a Venezia, si impegnano a garantire che il matrimonio di Bezos non sia solo un grande spettacolo, ma anche un gesto di rispetto verso la città e i suoi abitanti.

La città lagunare, con la sua bellezza e il suo fascino, si prepara a vivere un evento che promette di rimanere nella memoria collettiva, non solo per il lusso e le celebrità coinvolte, ma anche per il rispetto e l’attenzione dedicati alla sua storicità e cultura.

