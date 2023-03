Giancarlo Giannini entra a far parte della Walk of Fame: quando verrà apposta la sua stella

Giancarlo Giannini entra a far parte della Walk of Fame di Hollywood. Il 6 marzo 2023 sul marciapiede di Los Angeles che celebra le star del cinema verrà posata la celebre mattonella a stella con il suo nome. Un omaggio più che meritato.

La stella come riconoscimento per una carriera straordinaria

Si tratta, infatti, della consacrazione di una carriera straordinaria per l’attore di origini spezzine. L’omaggio di Hollywood era stato annunciato già nel 2020 e poi rimandato per lo scoppio della pandemia. L’attore, al tempo, aveva dedicato questo riconoscimento alla regista e amica Lina Wertmüller, scomparsa nel 2021.

Proprio per Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller, Giannini era stato candidato all’Oscar come miglior attore protagonista nel 1977. Con la stessa regista ha recitato, tra gli altri, anche in Mimì metallurgico ferito nell’onore e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

Attore, doppiatore e docente: gli ottant’anni di Giancarlo Giannini

Ottant’anni compiuti il primo agosto scorso, Giannini oltre ad essere un grandissimo attore, è doppiatore (sua la voce italiana di Al Pacino e Jack Nicholson, ad esempio) e docente di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma.

In occasione della posa della stella, al celebre attore verrà dedicata dal Filming Italy una maratona di film a lui dedicati, come Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) di Ettore Scola; Il male oscuro e I picari di Mario Monicelli; Non stuzzicare la zanzara, Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici, Pasqualino Settebellezze, Mimì metallurgico ferito nell’onore e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmüller.

Le sedici stelle italiane

Giannini è il sedicesimo italiano a ricevere la stella sul Walk of Fame di Hollywood, il secondo attore dopo Rodolfo Valentino. Ecco l’elenco completo delle 16 stelle italiane: Enrico Caruso, Arturo Toscanini, Renata Tebaldi, Rodolfo Valentino, Sophia Loren, Beniamino Gigli, Andrea Bocelli, Anna Magnani, Annunzio Paolo Mantovani, Ezio Pinza, Licia Albanese, Bernardo Bertolucci, Ennio Morricone, Gina Lollobrigida, Luciano Pavarotti, Giancarlo Giannini.