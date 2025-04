GialappaShow: la quarta puntata del programma di Marco Santin e Giorgio Gherarducci in onda su Tv8

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il programma “GialappaShow“, ideato dalla celebre Gialappa’s Band, continua il suo viaggio televisivo con la quarta puntata, prevista per oggi, lunedì 21 aprile 2025, alle 21.30. La trasmissione, che si distingue per il suo umorismo e per la satira sui fenomeni culturali e televisivi, sarà visibile in prima visione assoluta su Tv8, con la possibilità di seguirla anche in simulcast su Sky e in streaming su Now. Questo episodio promette di regalare momenti di grande intrattenimento, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

La conduttrice della puntata

Per la puntata di oggi, la conduzione è affidata a Matilde Gioli, un’attrice nota per la sua versatilità e il suo talento. A lei si unisce il Mago Forest, che arricchisce ulteriormente il programma con il suo stile unico. La puntata si preannuncia vivace, con un’anteprima che vede protagonista Stefano Accorsi, il quale duetta al citofono con Miriam, interpretata da Brenda Lodigiani. Questo scambio di battute divertenti introduce il pubblico alla sigla, ispirata alla famosa serie “Baywatch“, che coinvolge tutto il cast del programma, creando un’atmosfera di festa e leggerezza.

Anticipazioni e ospiti speciali

Tra gli ospiti di questa puntata ci sono i Neri per Caso, che si esibiranno insieme a Joan Thiele e alla pianista Costanza Principe. I tre artisti presenteranno una reinterpretazione di “My Babe Just Cares for Me” di Nina Simone, seguita da una versione originale di “The Typewriter” e “Memories” dei Maroon 5. Inoltre, Elodie, co-conduttrice della prima puntata, farà un cameo nel segmento “Sensualità a corte“, affiancata da Madreh, interpretata da Simona Garbarino, e Jean Claude, interpretato da Marcello Cesena.

Brenda Lodigiani si sdoppierà in due ruoli: Marcella Bella nel film “M – La figlia del secolo” e una delle cantanti dei Ricchi e Poveri. Max Giusti, noto per le sue performance comiche, vestirà i panni di Antonino Cannavacciuolo, il celebre chef di “Masterchef“, e di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Toni Bonji, infine, si esibirà in due ruoli distinti: “Demotivatore – Annunciatore” e “Medico dello sport“, portando un ulteriore tocco di comicità al programma.

Contenuti e commenti della Gialappa’s Band

In scaletta, non mancheranno i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che continuerà la sua tradizione di satira e ironia. I membri del gruppo si concentreranno su vari aspetti della cultura pop, prendendo di mira programmi televisivi, nuovi tormentoni del web e le partite di calcio internazionale. Questi elementi sono già stati al centro della trasmissione “Tv8 Gialappa’s Night“, dedicata alle serate di Champions League, dimostrando la capacità del programma di rimanere attuale e di intrattenere il pubblico con contenuti freschi e divertenti.

GialappaShow è frutto del lavoro di un team creativo composto da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, affiancati da una squadra di autori di talento, tra cui Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è affidata ad Andrea Fantonelli, che contribuisce a dare vita a questo format di successo, mantenendo alta la qualità e l’originalità del programma.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!