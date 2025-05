GialappaShow: il ritorno di un classico della TV italiana con una nuova conduzione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lunedì 12 maggio 2025, alle ore 21.30, il pubblico potrà nuovamente sintonizzarsi su TV8 per assistere a GialappaShow, un programma che ha segnato la storia della televisione italiana. La trasmissione andrà in onda in prima visione assoluta e sarà disponibile anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Questa settimana, a sorprendere gli spettatori ci sarà una nuova coppia di conduttori: Francesca Pascale, nota per il suo carisma, affiancherà il sempre irriverente Mago Forest, promettendo momenti di grande intrattenimento.

Un inizio scoppiettante con Alessandro Borghese

La puntata di GialappaShow si apre con un’anteprima vivace, che vede protagonista Alessandro Borghese. L’amatissimo chef, noto per il suo stile unico, si troverà a gestire una padrona di casa particolarmente scontrosa, interpretata da Miriam/Brenda Lodigiani. Questo sketch iniziale promette di catturare l’attenzione del pubblico, dando il via a una serata ricca di risate e sorprese. Dopo questa introduzione, il cast al completo si esibirà in una sigla che omaggia gli anni ’50, in perfetto stile Happy Days, creando un’atmosfera nostalgica e divertente.

Musica dal vivo con i Neri per Caso

Uno dei punti di forza di GialappaShow è senza dubbio la musica dal vivo. In questa puntata, i Neri per Caso si esibiranno con una versione inedita di Ufo Robot, un brano iconico che promette di far cantare e ballare il pubblico. Non solo, la band avrà l’opportunità di collaborare con Willy Peyote e la chitarrista Eleonora Strino, proponendo un mix di canzoni che spazia da Clandestino di Manu Chao a It Don’t Mean a Thing di Ella Fitzgerald, fino a Per colpa di chi? di Zucchero. Questa fusione di generi e atmosfere musicali arricchisce ulteriormente il programma, rendendolo un’esperienza coinvolgente per gli spettatori.

Momenti comici e rubrica di successo

Il lato comico di GialappaShow non delude mai, e anche in questa puntata ci saranno momenti da non perdere. Edoardo Ferrario tornerà con la sua rubrica “Ascolta il tuo corpo – Personal Trainer”, dove interpreterà Maicol Pirozzi, prendendo in giro il mondo del “mindset motivazionale”. A completare il quadro comico, Toni Bonji intratterrà il pubblico nei ruoli di “Demotivatore – Annunciatore” e dello “Storico fortunato”, portando la sua inconfondibile ironia sul palco.

Un’altra rubrica molto attesa è “I Bellissimi di TV8”, che vedrà la partecipazione di volti noti come Marcello Cesena, Carla Signoris ed Emanuela Folliero. Non mancheranno i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che continueranno a colpire nel segno, prendendo di mira la televisione, i tormentoni del web e il calcio internazionale. Lo stile caustico e ironico del programma, che ha reso celebre GialappaShow, sarà presente anche durante gli appuntamenti di TV8 Gialappa’s Night per la Champions League.

La squadra creativa dietro GialappaShow

GialappaShow è un prodotto di alta qualità, frutto del lavoro di un team di professionisti. La trasmissione è ideata da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, con la scrittura curata da Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è affidata ad Andrea Fantonelli, che guida il programma con esperienza e creatività. Questo mix di talenti assicura che ogni puntata di GialappaShow sia un evento da non perdere, capace di intrattenere e divertire un pubblico sempre più vasto.

