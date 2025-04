Gialappa’s Band e Mago Forest: il quarto appuntamento di “GialappaShow” in onda il 21 aprile 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 21 aprile 2025, a partire dalle 21.30, il pubblico potrà sintonizzarsi su Tv8 e Sky Uno per assistere al quarto episodio della nuova edizione di “GialappaShow”. Questo appuntamento, condotto dal Mago Forest, promette una serata ricca di risate e divertimento, perfetta per festeggiare la Pasquetta. L’attrice Matilde Gioli sarà l’ospite speciale della serata, portando la sua freschezza e il suo talento sul palco.

Un mix di satira e divertimento

La puntata di “GialappaShow” si distingue per il suo stile unico, caratterizzato da satira televisiva e imitazioni esilaranti. Il Mago Forest, noto per la sua capacità di intrattenere, sarà affiancato da Matilde Gioli, che ha recentemente recitato nel film “Fatti vedere”, uscito il 6 febbraio. La serata inizia con un’anteprima divertente, in cui Stefano Accorsi si cimenta in un duetto al citofono con Miriam, interpretata da Brenda Lodigiani. Questo sketch iniziale lascia spazio a una sigla che richiama il celebre telefilm “Baywatch”, con il cast che corre al rallentatore sulle note iconiche della serie.

Ospiti e sketch imperdibili

Durante la serata, il pubblico avrà modo di vedere Elodie, che già aveva co-condotto l’esordio di questa edizione, in uno sketch intitolato “Sensualità a corte”. Insieme a lei ci saranno Simona Garbarino, nei panni di Madreh, e Marcello Cesena, che interpreterà Jean Claude. Brenda Lodigiani si esibirà in una doppia interpretazione, prima nei panni di Marcella Bella, personaggio di “M – La figlia del secolo”, e successivamente come Angela dei Ricchi e Poveri.

Max Giusti porterà ulteriore comicità, alternando le sue interpretazioni tra lo chef Antonino Cannavacciuolo, in versione MasterChef, e il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Toni Bonji, invece, si esibirà in ruoli vari, passando da Demotivatore – Annunciatore a Medico dello sport, offrendo consigli e diagnosi improbabili che sicuramente strapperanno qualche risata al pubblico.

La Gialappa’s Band e i loro commenti

Non può mancare la Gialappa’s Band, che con il loro humor caustico commenterà i momenti più curiosi e bizzarri del piccolo schermo. I membri del trio ironizzeranno sui nuovi tormentoni del web e sulle partite di calcio internazionale, regalando al pubblico un’analisi divertente e pungente della cultura pop attuale.

Musica e intrattenimento

A rendere la serata ancora più speciale ci penseranno i Neri per Caso, che si esibiranno insieme a Joan Thiele, vista recentemente in gara a Sanremo con il brano “Eco”. Insieme alla pianista Costanza Principe, il gruppo presenterà una versione intensa di “My Baby Just Cares for Me” di Nina Simone. Non mancherà una rivisitazione originale di “The Typewriter” di Leroy Anderson, unita al successo “Memories” dei Maroon 5, che sorprenderà il pubblico e arricchirà la serata di emozioni musicali.

Dove seguire “GialappaShow”

Per chi desidera seguire la quarta puntata della quinta edizione di “GialappaShow”, l’appuntamento è fissato per lunedì 21 aprile 2025, dalle 21.30 su Tv8. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale del canale e in simulcast su Sky Uno. Gli abbonati a NOW potranno accedere allo show anche in streaming on demand, per non perdere neanche un momento di questa serata all’insegna del divertimento e della satira.

