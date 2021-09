Ghosted: Scarlett Johansson e Chris Evans si riuniranno in una romantica avventura

“Ghosted” è il progetto diretto da Dexter Fletcher ed è descritto come una “romantica avventura d’azione”

Ghosted: Skydance in trattativa con i due possibili protagonisti

Scarlett Johansson e Chris Evans sono in trattative per unirsi in “Ghosted”, un nuovo film prodotto da Skydance del regista Dexter Fletcher. La notizia è stata diffusa da Deadline. Scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, il progetto degli Apple Studios è descritto come “un’avventura d’azione romantica” I due sceneggiatori si sono fatti conoscere con “Zombieland”, e poi con i due film di “Deadpool” che hanno avuto un grande successo. Ed Infine dal thriller spaziale “Life” .

La Skydance guidata da David Ellison ha recentemente pubblicato “The Tomorrow War”, che è passato dalla Paramount ad Amazon Prime Video per l’ incredibile cifra di 200 milioni di dollari . Skydance e Paramount hanno anche scaricato sempre su Amazon Prime, “Without Remorse”, un aspirante franchise di Tom Clancy con Michael B. Jordan. E proprio la scorsa settimana, Skydance ha incaricato Victoria Mahoney di prendere il posto di Gina Prince-Bythewood come regista del sequel “Old Guard” per Netflix.

Il possibile ritorno in coppia di Evans e Johansson

La Johansson ha recentemente fatto notizia per la sua rissa legale con la Disney sulla decisione dello studio di rilasciare “Black Widow”, contemporaneamente nei cinema e sul servizio di streaming Disney+, presumibilmente incidendo sulla sua quota di profitti. Evans, nel frattempo, ha recentemente completato le riprese di “The Grey Man” di Netflix , che lo ha visto riunirsi con i suoi registi di “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo”. Evans e Johansson hanno lavorato insieme in una serie di film Marvel come “Captain America: The Winter Soldier” e “Captain America: Civil War”, oltre alle loro apparizioni nei film degli “Avengers”.

Fletcher nel firmare la direzione di “Ghosted” getta anche un’ombra di dubbio sul futuro del franchise di “Sherlock Holmes”, che stava già avviandosi verso il dimenticatoio con il semi-pensionamento confessato della star Robert Downey Jr. Fletcher doveva dirigere il terzo capitolo del franchise, che una volta era guidato da Guy Ritchie. Ha ammesso in un’apparizione del 2020 sul podcast Celebrity Catch Up che il film era “stato dimenticato”.

Riguardo “Ghosted” non sono stati rilasciati ulteriori dettagli

Francesca Reale

31/08/2021